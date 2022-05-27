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    345億元振興來了！陳亭妃請命：計程車業應納首波名單

    陳亭妃替計程車業者請命，建請政府納入首波振興產業。（資料照）

    陳亭妃替計程車業者請命，建請政府納入首波振興產業。（資料照）

    2022/05/27 12:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕疫情重創國內產業，行政院長蘇貞昌昨拍板新台幣345.6億元的新一波振興經費，涵蓋餐飲、服務、運輸、觀光等產業。對此，民進黨立委陳亭妃今（27）日指出，計程車業者收入因疫情銳減4分之1，幾乎連基本工資都無法達標，建請政府將其納入首波振興產業。

    行政院院會昨日通過「因應疫情新一波振興作為」，針對餐飲、服務、運輸、觀光投入164.9億元振興，並編列167.8億元協助減班休息勞工，總經費345.6億元，估計受惠人數達89.9萬人。

    對此，陳亭妃今日表示，受疫情重創最嚴重的就是交通運輸及觀光產業，交通部爭取60億元振興預算，5億元用在公路客運振興補助，55億元用在旅行業、旅宿業和觀光業，「未包含計程車產業，直接放生，重重打擊計程車業者」。

    陳亭妃說，武漢肺炎自2020年初開始影響台灣，計程車業者就是首當其衝的產業之一，計程車業者疫情前平均月收入為4萬5568元；疫情後，街道冷淸，旅客減少搭乘，為了生計每天仍要四處攬客，一天下來沒什麼收入，除了支出油錢，還有防疫用品。

    「疫情肆虐，計程車收入銳減4分之1，幾乎連基本工資都無法達標」，陳亭妃直言，足見計程車是最須納入振興產業之一，計程車的活絡，也代表著經濟活絡，因此強烈要求交通部長王國材將計程車納入首波振興產業。

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