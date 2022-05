「美國政策沒變、變的是中國」布林肯批北京對台脅迫日增

2022/05/27 00:32

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國國務卿布林肯(Antony Blinken)今於演說中重申美方的「一中政策」不變,「改變的是北京」,批評中國加大對台脅迫行徑破壞穩定,強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。外交部回應,美方事前已向我方詳盡簡報,外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台安全承諾,並將繼續支持台灣參與國際事務。

布林肯於美東時間5月26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說,勾勒拜登政府對中國的戰略全貌。布林肯演說聚焦美中戰略競爭關係,亦有約2分半段落提及台灣。延續拜登總統於訪日時所述,布林肯說,關於台灣,我們的做法與幾十年來歷任政府都是一致的,如總統所說「政策沒有改變」。

布林肯重申,美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」。美國反對任一方片面改變現狀,不支持台獨,且希望透過和平方式解決兩岸分歧。美國長久利益在於和平與穩定。美國也當然持續遵循對台海的承諾,基於《台灣關係法》協助台灣保持足夠的自衛能力;布林肯也引述《台灣關係法》指出,美國將繼續阻止訴諸武力或其他足以傷害台灣人民安全、或社會經濟制度之任何形式脅迫手段。

布林肯說,美國與台灣建立了穩健的非官方關係,台灣是充滿活力的民主和領先的經濟體,美國將與台灣在共同利益和共享價值上繼續擴大合作。美國並支持台灣有意義地參與國際社會,在符合美國「一中政策」的情況下深化雙方經濟連結。

布林肯強調,美國政策沒有改變,改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係,阻止台灣參與國際組織,共機更幾乎每天在台灣週邊活動,還有越來越挑釁的言論;這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

布林肯說,正如同拜登總統與印太盟友和夥伴所討論到的,維護海峽兩岸的和平與穩定,不僅僅是美國的利益,這是國際關注的議題,對全球安全和繁榮至關重要。拜登總統曾說,唯一比預期衝突更糟糕的是意料之外的衝突。我們將負責任地應對,以防止這種情況發生;我們傾向於透過危機溝通和降低風險措施應對北京,同時繼續致力於競爭。

對於布林肯對中政策演說內容,外交部晚間回應表示,由於台美一直有緊密良好的溝通管道,美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報。外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台灣的安全承諾,並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部強調,中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓,已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序,有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作,共同對抗威權擴張,維護台海安全,以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

.@SecBlinken on Taiwan: Our approach has been consistent across decades and administrations. As @POTUS has said, our policy has not changed. The United States remains committed to our One China policy. pic.twitter.com/ZhROrQBdFg