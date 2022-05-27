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    「美國政策沒變、變的是中國」布林肯批北京對台脅迫日增

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間5月26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌，亦談及台灣。（彭博）

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間5月26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌，亦談及台灣。（彭博）

    2022/05/27 00:32

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今於演說中重申美方的「一中政策」不變，「改變的是北京」，批評中國加大對台脅迫行徑破壞穩定，強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。外交部回應，美方事前已向我方詳盡簡報，外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台安全承諾，並將繼續支持台灣參與國際事務。

    布林肯於美東時間5月26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌。布林肯演說聚焦美中戰略競爭關係，亦有約2分半段落提及台灣。延續拜登總統於訪日時所述，布林肯說，關於台灣，我們的做法與幾十年來歷任政府都是一致的，如總統所說「政策沒有改變」。

    布林肯重申，美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」。美國反對任一方片面改變現狀，不支持台獨，且希望透過和平方式解決兩岸分歧。美國長久利益在於和平與穩定。美國也當然持續遵循對台海的承諾，基於《台灣關係法》協助台灣保持足夠的自衛能力；布林肯也引述《台灣關係法》指出，美國將繼續阻止訴諸武力或其他足以傷害台灣人民安全、或社會經濟制度之任何形式脅迫手段。

    布林肯說，美國與台灣建立了穩健的非官方關係，台灣是充滿活力的民主和領先的經濟體，美國將與台灣在共同利益和共享價值上繼續擴大合作。美國並支持台灣有意義地參與國際社會，在符合美國「一中政策」的情況下深化雙方經濟連結。

    布林肯強調，美國政策沒有改變，改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止台灣參與國際組織，共機更幾乎每天在台灣週邊活動，還有越來越挑釁的言論；這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

    布林肯說，正如同拜登總統與印太盟友和夥伴所討論到的，維護海峽兩岸的和平與穩定，不僅僅是美國的利益，這是國際關注的議題，對全球安全和繁榮至關重要。拜登總統曾說，唯一比預期衝突更糟糕的是意料之外的衝突。我們將負責任地應對，以防止這種情況發生；我們傾向於透過危機溝通和降低風險措施應對北京，同時繼續致力於競爭。

    對於布林肯對中政策演說內容，外交部晚間回應表示，由於台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報。外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

    外交部強調，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

    布林肯演說提及台灣片落：

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