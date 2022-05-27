郭彥均醫護友稱「很多孩子走了」 王浩宇提報CDC要查

郭彥均分享與醫護朋友對話，引發爭議。（圖取自臉書）

2022/05/27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，藝人郭彥均日前分享與醫護朋友對話，文中提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」等語句。前桃園市議員王浩宇表示，他對此狀況非常關心，已經主動整理相關資料提報給指揮中心，希望查出究竟是哪間醫院。

王浩宇26日晚間在臉書貼文表示，針對郭彥均在臉書指出，台灣某醫院「小孩越來越慘」、「看到這（麼）多孩子就這樣走」，指稱很多孩子因武漢肺炎病逝，他對這樣嚴重的的狀況非常重視，已經主動整理相關資料，提報給CDC，「希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院，提供該醫院必要協助與資源。再次感謝大家關心，也特別謝謝郭彥均先生，我們會非常重視。」

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貼文一出，網友紛紛留言討論，「不知道他會不會被罰錢、罰多少......」、「心虛刪文了」、「到底是哪家醫院～我們想知道」、「他會先封鎖你」、「趕快報警找郭先生，這樣才能找到醫院，心急如焚在線等」、「如果說是造謠的話一定要重懲！尤其不能讓公眾人物帶頭講白賊！」

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