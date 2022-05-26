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    與時俱進簡政便民 未來這4種專業人員可線上換證

    內政部今指出，未來建築物室內裝修專業技術人員、公寓大廈管理服務人員、建築物昇降設備檢查員及專業技術人員登記證換證作業，將由辦理回訓講習的專業機構及團體，於系統檢核資料無誤後，即可協助線上製證換發。（資料照）

    內政部今指出，未來建築物室內裝修專業技術人員、公寓大廈管理服務人員、建築物昇降設備檢查員及專業技術人員登記證換證作業，將由辦理回訓講習的專業機構及團體，於系統檢核資料無誤後，即可協助線上製證換發。（資料照）

    2022/05/26 19:14

    〔記者吳書緯／台北報導〕為與時俱進並達簡政便民之效，內政部今指出，今日部務會報通過修正3項辦法，未來建築物室內裝修專業技術人員、公寓大廈管理服務人員、建築物昇降設備檢查員及專業技術人員登記證換證作業，將由辦理回訓講習的專業機構及團體，於系統檢核資料無誤後，即可協助線上製證換發，全程僅需8至10個工作天就能完成，大幅縮短申辦時間。

    內政部表示，現行「建築物室內裝修專業技術人員登記證」與「公寓大廈管理服務人員認可證」的回訓備查及登記證換發流程約需60個工作天。這次修法將原本必須向中央主管機關申請換發，改由中央主管建築機關主辦或委託的專業機構及團體，於回訓講習結束後，將結訓人員資料轉入新開發的「建築行為人系統」，經系統勾稽資料無誤後，即可辦理電子線上換證作業。

    另外，內政部表示，今年下半年始啟動回訓制度的「建築物昇降設備檢查員證」與「建築物昇降設備專業技術人員登記證」，也將一併納入適用電子線上換證。

    內政部指出，「建築物室內裝修管理辦法」第20條、「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」部分條文及「公寓大廈管理服務人管理辦法」第3條、第4條、第5條修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

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