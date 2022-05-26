自稱民眾黨每天「危機中」 柯文哲：2024「工作自己找」

台北市長柯文哲今天被媒體問及民眾黨在下屆桃園市長、台北市長選情是否「前景堪憂」？他表示，不是「前景堪憂」，是「每天都在危機當中」。（台北市政府提供）

2022/05/26 17:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天（26日）在防疫記者會被媒體問及，台灣民眾黨投入桃園市及台北市長選舉是否「前景堪憂」？他表示，不是「前景堪憂」，是「每天都在危機當中」；對於民調顯示25.6％市民希望他卸任就「退休」，別選總統？他說，「自己的工作自己找」，他要自己去努力。

媒體問及，根據桃園市長選舉民調，民眾黨立委賴香伶支持度只有10％，有媒體調查，台北市副市長黃珊珊參選下屆市長支持度也落在10％左右，問柯文哲是否擔心民眾黨年底選情「前景堪憂」？

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柯文哲回答，民眾黨本來就是小黨，當然一開始整個社會支持度不會很高，不是「前景堪憂」，是每天都在危機當中，要比別人更努力才有機會，他們就是需要認真做事，一步步往前進，當然過程當中一定很辛苦

媒體也追問，市長滿意度民調柯文哲又再度墊底，有沒有話要說？是否被疫情拖累？另有25.6％台北市民希望柯文哲卸任後就退休，是否有此考慮？是否影響2024年參選總統之意願？

柯文哲回答，長期以來，台北市「客觀指標」都第一名，且遙遙領先，而過去這段時間都是主觀滿意度偏低，他努力目標是確保客觀指標，主觀滿意度不高，則是自己要去努力；至於卸任工作，他引用太陽花學運的話「自計的國家自己救」，而他是自己的工作自己找，卸任以後找工作，要自己去努力。

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