怕激怒中國？ 以色列外交電報指示避免與台灣往來

以色列和台灣5月中旬完成「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」異地簽署；由以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi，右一）及我駐以色列代表李雅萍代表兩國政府進行異地簽署。我國衛福部政次李麗芬（左一）及以色列社會福利部總司長莫倫（Sigal Moran）應邀見證儀式。（圖由外交部提供）

2022/05/26 16:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕以色列媒體報導，以色列外交部向駐外使團發布電報，指示其轄下人員避免和台灣官方人員往來、舉行會議，不要邀請台灣駐外人員參加包括國慶日在內的所有活動，也不要參加台北辦事處等組織舉辦的活動。報導指出，這似乎是為了避免激怒中國。

駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）今天並未否認此報導內容。辦事處僅表示，這是定期對駐外使團關於規範的原則性提醒，並沒有任何改變或新意。

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《以色列公共廣播公司》（KAN）24日報導，以色列外交部東北亞司司長哈蓋‧沙格里爾（Hagai Shagrir）向以色列駐海外所有使團發出特別電報，指示其駐外人員應避免與台灣方面舉行正式或公開會議。同時特別示警，不要邀請台灣代表參加以色列獨立紀念日相關活動，也不要參加10月時的台灣國慶活動。

事實上，以色列和台灣近來互動不少。以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）5月中旬才完成異地簽署「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」。這是雙邊簽署的第30個合作協議，也是自2020年以來的第5份合作協定，另有志工合作、教育/體育/青年合作、駕照相互承認及標準檢驗合作協定等，持續深化交流。以色列駐台辦事處本週也和台灣相關單位及美日澳英加歐盟等駐台機構，一同辦理「終止性別暴力」研討會。

關於以色列外交部電報，《以色列時報》（The Times of Israel）等媒體跟進報導指出，此舉似乎是為了避免激怒中國。報導表示近來中國加大對台灣的軍事挑釁力度，中美緊張關係日益加劇。以色列和美國官方不承認台灣獨立，儘管如此，兩國仍與台灣維繫積極關係。

同時，以色列試圖與中國保持牢固的政治和經濟聯繫。例如將中國視為海法港（HAIFA）建設夥伴，或例如中國國家副主席王岐山今年1月與以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）共同主持創新合作聯合委員會第5次會議，簽署「創新合作行動計劃（2022—2024）」等，顯示兩國合作目標。

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