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    獨家》海巡「安平艦」完成雄二飛彈試射 今駛入花蓮港特檢

    完成雄二飛彈試射的海巡「安平艦」，駛入花蓮港內，準備進入乾塢內實施特檢。（記者游太郎攝）

    完成雄二飛彈試射的海巡「安平艦」，駛入花蓮港內，準備進入乾塢內實施特檢。（記者游太郎攝）

    2022/05/26 16:00

    〔記者游太郎／花蓮報導〕海巡署600噸級「安平艦」24日清晨成功試射雄風二型反艦飛彈後，除了返航左營卸除飛彈箱外，今天清晨馬不停蹄前來花蓮港，並駛入乾塢內針對船身結構等實施安全特檢；海巡署艦隊分署表示，由於這是海巡署600噸級船艦首度試射飛彈，這是必要的安全措施，將透過全艦精密檢查，作為未來飛彈部署及相關作業時的依據及參考。

    「安平艦」今天清晨7時許，熟練地駛入花蓮港海巡船艦專用碼頭，經過約1小時簡單的進塢前整備、部署後，緩緩駛入花蓮港的乾塢內，抽乾海水後，準備實施全艦包括結構、元件及相關設施的安全檢查，驗證首次試射雄二飛彈後對艦體是否造成影響。

    艦隊分署指出，首次試射對海巡、國防部及海軍意義重大，因此在第一時間就決定返回左營卸下飛彈箱，並駛入花蓮港乾塢實施特檢，包括海巡署、製造的中信船廠、海軍司令部等單位均派員全程監督；至於為何會選擇花蓮港乾塢實施特檢？主要是船塢目前由中信造船廠負責管理，因此才會安排前來花蓮港，並無其他的考量。

    陳姓軍事迷說，「安平艦」除了已卸除飛彈箱外，船體在飛彈點火飛離後造成的痕跡，中信船廠及海巡均已清除，因此從外表上根本看不出來2天前才試射過攻船飛彈，相當有效率。

    海巡600噸安平級軍艦「安平艦」（CG601），24日清晨6時許在九鵬基地外海，首度實施雄風二型反艦飛彈射擊任務，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦，這是海巡署成立以來，繼偉星艦後，第二次成功實施雄二飛彈射擊任務，安平艦具有配備雄二及雄三飛彈發射模組化系統，今年漢光演習不排除將再進行雄三飛彈試射驗證。

    駛入乾塢內的安平艦。（記者游太郎攝）

    駛入乾塢內的安平艦。（記者游太郎攝）

    安平艦外表已經過清洗，看不出二天前曾試射過雄二飛彈的痕跡。（記者游太郎攝）

    安平艦外表已經過清洗，看不出二天前曾試射過雄二飛彈的痕跡。（記者游太郎攝）

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