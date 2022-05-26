國考及格證書數位化 首階段8月上路

考試院今天表示，國考及格證書數位化，首階段今年8月上路。（資料照）

2022/05/26 15:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院積極推動數位化，日前已擬定「10年計畫」，並成立數位轉型委員會，其中考試報名、證書等數位化是近期重點項目。考試院今天表示，將分兩階段推動國家考試及格證書數位化，第一階段試行階段於今年8月上路，第二階段則於明年起各種國家考試類別全面實施。

考試院今日舉行第13屆第88次會議，秘書長劉建忻以「國家考試及格證書數位化辦理情形」為題進行專案報告，與會委員也就證書數位化推動多所討論。

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劉建忻指出，國家考試及格證書數位化將分兩階段推動。第一階段為試行階段，今年8月1日以後訓練期滿或結訓之考試及格公務人員或升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書。

而第二階段則為全面實施階段，自明年起包含高普考、專技人員、升等升資訓練等各種國家考試類別均以發給電子證書為原則。證書數位化的同時，紙本證書不再全面發放，惟及/合格人員如有請領紙本證書需求，亦可繳納證書費後發給。

劉建忻表示，證書數位化可以創造「使用者存取便利、驗證者即時查驗、管理者優化管理」的三贏局面。對於「使用者」而言，可視需要隨時重複下載，不必擔心遺失保管的問題；對於「驗證者」而言，電子證書有考試院專屬數位簽章，不易偽造，查驗證書也更加方便；對於「管理者」考試院而言，在發證時效上較紙本證書更快速便民，同時減輕未領取紙本證書的管理負擔。

劉建忻補充，國家考試及格證書係國家及個人的重要人力資料，所發行之電子證書內含考試院數位簽章，並以國際流通之PDF檔案格式發行，驗證者只需以免費之PDF檢視軟體或掃描證書上之QR code，即可檢驗證書之有效性，兼具國際流通、方便驗證、不易偽造等特性。

考試院長黃榮村表示，考試院第13屆委員就任後，有感於數位治理為國家未來的發展趨勢，數位轉型及數位治理品質的提昇，刻不容緩，自去年起成立數位轉型委員會，以落實服務型數位政府的目標。期許未來推動證書數位化的各項設計，都要以「簡政便民」為最高原則，以提昇考試院證書服務品質。

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