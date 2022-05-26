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    陸射魚叉飛彈籌獲期程 邱國正：未受影響但持續注意

    岸置型魚叉飛彈又稱「岸防巡弋飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile）。 （資料照，波音防衛推特）

    岸置型魚叉飛彈又稱「岸防巡弋飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile）。 （資料照，波音防衛推特）

    2022/05/26 13:26

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏俄戰爭尚未有降溫情形，由於西方各國紛紛提供軍備予烏克蘭，我國向美國採購100套「陸射魚叉飛彈」期程是否受影響亦受到密切關注。對此，國防部長邱國正今日答覆表示，目前為止沒有受到任何影響，但會持續注意，因為他也會擔憂。

    立法院外交及國防委員會今日審查中科院執行「海空戰力提升計畫採購特別條例」相關配套作為，並邀請邱國正列席備詢。民進黨立委王定宇質詢時問，根據外媒「路透社」報導，美國將提供魚叉飛彈、海軍打擊飛彈（NSM）、愛國者飛彈給烏克蘭，而由於烏克蘭建軍情形，因此不會使用艦載魚叉飛彈，空軍戰機又全是俄國製，因此也不相容空射版魚叉飛彈，現階段來看，可能只能供給陸射魚叉飛彈。

    王定宇也說，美國現役只有艦載及空射魚叉，並沒有陸射魚叉，唯一有的，是為了軍售台灣而特別製造的陸射魚叉，若美國援助烏克蘭魚叉飛彈，是否可能間接影響台灣取得陸射魚叉飛彈時程。邱國正表示，目前為止沒有受到任何影響，但會持續注意，他也會擔憂為了要提供其他地方（指烏克蘭），而消減原本要提供台灣的軍備。

    王定宇接著詢問，國防部是否堅持這項軍購案如期如質進行，是否會打折扣？邱國正表示，不會打折扣，因為這是我國權益，且軍購案已是既有計畫，不能因臨時突發狀況改變而影響台灣，要據理力爭。

    國防部一共投入866億餘元，計劃於2030年以前獲得100套「陸射魚叉飛彈」，未來將部署於海軍海鋒大隊，該單位也將視實際裝備籌獲需求擴編。

    圖為國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

    圖為國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

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