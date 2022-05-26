國民黨：少子化問題再不改善 台灣社會將面臨崩盤

國民黨今日召開「逆轉少子化，蔡英文加油好嗎？」記者會。（記者施曉光攝）

2022/05/26 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「逆轉少子化，蔡英文加油好嗎？」記者會，該黨新北市議員參選人黃心華指出，兩岸關係是否和平，對於台灣少子化問題具有關鍵性影響，去年5月「經濟學人」雜誌說台灣是地球上最危險的地方，自然影響民眾生育意願，蔡英文總統雖說兩岸要維持現狀，但如果少子化問題再不改善，台灣社會將面臨崩盤。

黃心華表示，根據國發會推估，台灣2022年生育率只有0.94，人口已經開始出現負成長，除了數量減少，人口結構也出現問題，目前是每100個工作人口，養41個非工作人口，10年後將提高到每100個工作人口，養56個非工作人口，預估2060年每1個工作人口就要養1個非工作人口，希望執政者可以正視問題。

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國民黨文傳會副主委何志勇指出，前總統馬英九執政8年期間，出生數有高有低，少子化問題還好，即便傳統上屬於生育率較低的蛇年，生育率仍比前總統陳水扁執政時期的狗年、豬年、鼠年要高，蔡政府執政後則是每年下降。

何志勇並表示，馬英九時期大家罵政府，但不會被查水錶，台灣人民可以感受自己是主人，但民進黨執政後，卻是政府罵大家，民眾還要被查水錶，現在大家還有做主人的自信嗎？再加上現在動不動就喊打仗，兵役還要延長為1年，過去國民黨執政大家不擔心發生台海戰爭，現在動不動就要擔心打仗，這些都是少子化問題加速的可能原因。

國民黨青年團執行長蕭羽耘指出，現在年輕人都不敢生養孩子，雖然蔡政府公布國人經常性薪資有43K，但很多人的收入並沒有達到這個數字，生養一個小孩需花費580萬元，要不吃不喝10年、11年，這還沒有加計父母本身的開銷費用，兩個大人每月包括房貸或租金、孝親費、吃喝等花費至少要9萬元，因此，即便蔡政府說要「國家一起養」，年輕人也不敢生小孩，造成台灣生育率世界倒數第1名。

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