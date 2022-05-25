為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳與林智堅、鄭文燦私下碰面 鄭運鵬：疫情期間不急啟動選戰

    有消息傳新竹市長林智堅將參選，且在日前曾與現任桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬會面，對此，鄭運鵬今日對此做出澄清，強調2名市長都忙於防疫，3人並無會面，消息為假。（資料照）

    有消息傳新竹市長林智堅將參選，且在日前曾與現任桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬會面，對此，鄭運鵬今日對此做出澄清，強調2名市長都忙於防疫，3人並無會面，消息為假。（資料照）

    2022/05/25 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕藍綠營桃園市長候選人成為關注焦點，有消息傳新竹市長林智堅將參選，且在日前曾與現任桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬會面，對此，鄭運鵬做出澄清，強調2名市長都忙於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，3人並無會面，也認為選戰「在疫情期間不宜太早啟動，更不急著提名」。

    鄭運鵬透過臉書澄清，目前民進黨中央黨部對桃園市長的提名黨內徵詢程序都還沒開，礙於疫情，選對會也未召開，「我也認為在疫情高峰期間的確不宜有太大選舉動作，這是正確的做法」。有媒體報導稱3人私下會面，鄭運鵬指出，雖然3人都是中常委，但已有很長一段時間連在公開場合都沒有碰面機會，2名市長都忙於防疫，消息並不屬實。

    他強調，桃園在鄭文燦執政7年半內進步飛快，「市民和民進黨一樣對願意來桃園經營的人都是保持歡迎與開放態度」，而鄭文燦執政滿意度高，桃園市長選戰「除了在疫情期間不宜太早啟動，更不急著提名」。

    身為在地最資深立委，鄭運鵬被提名呼聲高，但他強調，若有更強更優秀人才要來桃園參選市長、立委或市議員，無論是否為民進黨籍，他和桃園市民都歡迎，「即使是之前國民黨羅智強議員辭職要來桃園參選，我一樣都給祝福，可惜的是國民黨在糟蹋他」。

    鄭運鵬也肯定林智堅施政表現，相信他在新竹表現有目共睹，「他絕對是非常優秀的人才，不管之後林智堅如何決定我都祝福他」。除此之外，他更強調，目前中央與疫情指揮中心只關注疫情，不關心選情，「執政黨在疫情間去提名不是個好的做法，也不會因為國民黨的提名而有壓力，黨內一直不急於徵詢」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨派誰戰桃園市長？ 鄭運鵬：底牌一定有我
    2022/05/25 14:17

    民進黨派誰戰桃園市長？ 鄭運鵬：底牌一定有我
    國高中九宮格匡列擬取消 教部恢復1人確診全班停課3天
    2022/05/25 14:15

    國高中九宮格匡列擬取消 教部恢復1人確診全班停課3天

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    本土+8萬9352 增76死創單日新高
    2022/05/25 14:15

    本土+8萬9352 增76死創單日新高
    快篩陽＝確診明上路！ 5大步驟需注意
    2022/05/25 14:15

    快篩陽＝確診明上路！ 5大步驟需注意

    通膨時代的資產門神
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播