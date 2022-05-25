傳與林智堅、鄭文燦私下碰面 鄭運鵬：疫情期間不急啟動選戰

有消息傳新竹市長林智堅將參選，且在日前曾與現任桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬會面，對此，鄭運鵬今日對此做出澄清，強調2名市長都忙於防疫，3人並無會面，消息為假。（資料照）

2022/05/25 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕藍綠營桃園市長候選人成為關注焦點，有消息傳新竹市長林智堅將參選，且在日前曾與現任桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬會面，對此，鄭運鵬做出澄清，強調2名市長都忙於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，3人並無會面，也認為選戰「在疫情期間不宜太早啟動，更不急著提名」。

鄭運鵬透過臉書澄清，目前民進黨中央黨部對桃園市長的提名黨內徵詢程序都還沒開，礙於疫情，選對會也未召開，「我也認為在疫情高峰期間的確不宜有太大選舉動作，這是正確的做法」。有媒體報導稱3人私下會面，鄭運鵬指出，雖然3人都是中常委，但已有很長一段時間連在公開場合都沒有碰面機會，2名市長都忙於防疫，消息並不屬實。

請繼續往下閱讀...

他強調，桃園在鄭文燦執政7年半內進步飛快，「市民和民進黨一樣對願意來桃園經營的人都是保持歡迎與開放態度」，而鄭文燦執政滿意度高，桃園市長選戰「除了在疫情期間不宜太早啟動，更不急著提名」。

身為在地最資深立委，鄭運鵬被提名呼聲高，但他強調，若有更強更優秀人才要來桃園參選市長、立委或市議員，無論是否為民進黨籍，他和桃園市民都歡迎，「即使是之前國民黨羅智強議員辭職要來桃園參選，我一樣都給祝福，可惜的是國民黨在糟蹋他」。

鄭運鵬也肯定林智堅施政表現，相信他在新竹表現有目共睹，「他絕對是非常優秀的人才，不管之後林智堅如何決定我都祝福他」。除此之外，他更強調，目前中央與疫情指揮中心只關注疫情，不關心選情，「執政黨在疫情間去提名不是個好的做法，也不會因為國民黨的提名而有壓力，黨內一直不急於徵詢」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法