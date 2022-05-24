為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嘉縣議員質疑用縣府補助款請堂弟 大林鎮長：非事實

    嘉義縣議員許有疆今質詢爆料，大林鎮公所疑濫用、詐領縣府專案補助款。（許有疆提供）

    嘉義縣議員許有疆今質詢爆料，大林鎮公所疑濫用、詐領縣府專案補助款。（許有疆提供）

    2022/05/24 19:56

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣議員許有疆今在嘉義縣議會質詢爆料，大林鎮公所獲得嘉縣環保局專案補助款，作為掃街車隨行人員費用，然而卻疑聘用「鎮長堂弟」，且佔缺卻未在清潔隊工作，質疑涉嫌詐領補助款，將專案補助款「黑白濫用」，要求縣府政風處查處釐清，週五交結果報告。

    大林鎮長簡志偉今回應，公所沒有司機編制，確有調用清潔隊人員做公所司機，然而此人比他年長、非他的三等親內親戚，人事任用都依法行政。

    簡志偉說，大林鎮獲縣環保局專案補助行之有年，前幾任鎮長也曾依公務業務調派專案人力，他並非首開先例；嘉縣環保局掃街車隨行人員專案補助，除大林鎮，另有中埔鄉、新港鄉、朴子市、民雄鄉獲補助，民代監督願意尊重，但希望將此標準一視同仁，不要雙重標準。

    許有疆質詢說，接受到民眾陳情，大林鎮公所濫用環保局專案補助款，縣政府這個上樑雖然公正，但公所這個下樑卻歪掉了，環保局補助給公所掃街車專案隨行人員，「鎮長堂弟」佔著缺、領薪水，卻從未在清潔隊工作。

    許有疆表示，據了解這名隨車人員，自去年5月11日至今年4月30日，未在清潔隊工作，且詢問多位公所人員，沒人說得出鎮長堂弟在公所做什麼工作，他認為，如此人沒在公所上班卻乾領補助款薪資，可涉及構成詐領公帑行為。

    縣環保局長張根穆答詢，補助公所清掃街道專案，是依清掃街道的里程數計算補助款；縣長翁章梁指示政風處調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鎮代踢爆先資遣臨時人員再重聘親戚 大林鎮長：歡迎點名勿影射
    2022/05/20 22:23

    鎮代踢爆先資遣臨時人員再重聘親戚 大林鎮長：歡迎點名勿影射
    涉偽造文書判刑1年3月 大林鎮長簡志偉發文：不再競選連任
    2021/03/17 17:06

    涉偽造文書判刑1年3月 大林鎮長簡志偉發文：不再競選連任

    誠實服務獲肯定！Q1創2千萬業績
    折環保局公文指「坐實明文規定」 大林鎮長涉偽造文書被訴
    2020/12/15 16:14

    折環保局公文指「坐實明文規定」 大林鎮長涉偽造文書被訴
    大林國道轉運站未動工 鎮長簡志偉怒了：18日領表選立委
    2019/11/15 17:34

    大林國道轉運站未動工 鎮長簡志偉怒了：18日領表選立委
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播