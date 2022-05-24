嘉縣議員質疑用縣府補助款請堂弟 大林鎮長：非事實

嘉義縣議員許有疆今質詢爆料，大林鎮公所疑濫用、詐領縣府專案補助款。（許有疆提供）

2022/05/24 19:56

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣議員許有疆今在嘉義縣議會質詢爆料，大林鎮公所獲得嘉縣環保局專案補助款，作為掃街車隨行人員費用，然而卻疑聘用「鎮長堂弟」，且佔缺卻未在清潔隊工作，質疑涉嫌詐領補助款，將專案補助款「黑白濫用」，要求縣府政風處查處釐清，週五交結果報告。

大林鎮長簡志偉今回應，公所沒有司機編制，確有調用清潔隊人員做公所司機，然而此人比他年長、非他的三等親內親戚，人事任用都依法行政。

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簡志偉說，大林鎮獲縣環保局專案補助行之有年，前幾任鎮長也曾依公務業務調派專案人力，他並非首開先例；嘉縣環保局掃街車隨行人員專案補助，除大林鎮，另有中埔鄉、新港鄉、朴子市、民雄鄉獲補助，民代監督願意尊重，但希望將此標準一視同仁，不要雙重標準。

許有疆質詢說，接受到民眾陳情，大林鎮公所濫用環保局專案補助款，縣政府這個上樑雖然公正，但公所這個下樑卻歪掉了，環保局補助給公所掃街車專案隨行人員，「鎮長堂弟」佔著缺、領薪水，卻從未在清潔隊工作。

許有疆表示，據了解這名隨車人員，自去年5月11日至今年4月30日，未在清潔隊工作，且詢問多位公所人員，沒人說得出鎮長堂弟在公所做什麼工作，他認為，如此人沒在公所上班卻乾領補助款薪資，可涉及構成詐領公帑行為。

縣環保局長張根穆答詢，補助公所清掃街道專案，是依清掃街道的里程數計算補助款；縣長翁章梁指示政風處調查。

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