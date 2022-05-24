吳釗燮稱繼續爭取參加印太經濟架構 批中國說謊

美國總統拜登宣布啟動印太經濟架構，台灣未被納入首輪名單，外交部長吳釗燮表示，台灣會繼續爭取參加印太經濟架構。（記者李欣芳攝）

2022/05/24 16:32

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統拜登昨宣布啟動印太經濟架構，台灣未被納入首輪名單，外交部長吳釗燮今天下午受訪表示，台灣會繼續爭取參加「印太經濟架構」（IPEF），同時，也期待行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪團隊後續的密切磋商，深化台美經貿關係，對於中國杯葛台灣參加世界衛生大會，聲稱中國照顧台灣民眾權益，中國也可代表台灣參加國際活動，吳釗燮則批評中國說謊！

行政院長蘇貞昌也針對台灣未納入IPEF首輪名單一事說，台灣的經貿實力和在數位、半導體各方面的重要關鍵位置不容忽視，我們和美國之間的關係非常地緊密，從拜登總統大力支持台灣的發言，更可見一斑，我們對於和美國之間相關的貿易經由磋商，都會有更進一步密切的合作。

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蘇貞昌與吳釗燮今天下午出席2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式，並於開幕式後接受媒體訪問。

對於台灣今年爭取參與世界衛生大會（WHA），吳釗燮說，很多人注意到，今年超過3000多位各國國會議員以及行政部門等透過不同方式支持台灣，且有更多國家、更高層級人士以更強烈語氣為台灣爭取參加WHA，顯示國際對台灣爭取參與WHA的支持力道大於以往。

吳釗燮說，高度感謝這些支持的聲音，但台灣今年仍未收到邀請函，政府不會因今年的各界支持就滿足，會繼續努力爭取全球更多國家、更高層級人士的支持。

吳釗燮指出，台灣今年無法參加WHA的唯一原因就是中國，中國聲稱照顧台灣民眾權益，但這是大家都知道的謊話，甚至中國也宣稱可以代表台灣參加國際組織的國際活動，而這也是謊話，因為只有台灣民主選出的政府，才有權利在世界上替台灣發言。

至於台灣未被納入首輪IPEF名單，吳釗燮則說，美國國務卿布林肯已表達，IPEF平台對外開放，不會排除包含台灣在內的任何國家，政府將會繼續爭取參加IPEF。

行政院政務委員鄧振中日前與美國貿易代表戴琪在泰國舉行雙邊會談，並約定數週內再次會談。吳釗燮說，雙方團隊會很快密切磋商，深化台美經貿關係，政府也對此抱持高度期待，將做好準備，讓台美經貿關係更加密切。

對於美國總統拜登昨天的保台言論，吳釗燮表示，感受到美國對台灣支持力道越來越強，美國在台灣關係法以及6大保證之下的相關承諾也一直都非常強勁，包含美國官員也持續表達對台灣的支持堅若磐石。

吳釗燮表示，台灣將持續與美方討論增進關係，尤其是安全部分，不過從俄烏戰爭可以看出來，烏克蘭有自我防衛決心，先自助而後人助，台灣也要展示高度自我防衛的決心，從各種不同層面強化台灣自我防衛能力，才是捍衛台海和平穩定，以及區域繁榮的最佳方式。

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