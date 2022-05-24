侯友宜屢槓中央 蘇貞昌︰中央地方協力合作克服疫情
2022/05/24 16:06
〔記者李欣芳／台北報導〕新北市長侯友宜近來為防疫議題屢次槓上中央，甚至質疑總統蔡英文較少關心新北市疫情等，行政院長蘇貞昌今天下午受訪表示，防疫需合作，4月疫情爆發以來，中央與地方開了4次縣市首長會議，並協助加開篩檢站，相信協力合作下，可很快克服病毒，走過關鍵戰役。
蘇貞昌今天出席2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式，會議前接受媒體時事聯訪。
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對於侯友宜近日因防疫議題屢次槓上中央，蘇貞昌說，防疫要大家合作努力，4月疫情爆發以來，中央與地方開了4次縣市首長會議，會中的首長都暢所欲言，而平日中央與地方衛生單位互動往來、交換意見等合作也都沒有問題。
蘇貞昌說，若地方欠缺防疫資源，需要中央幫忙的地方，中央都及時且大力支持，例如篩檢站不足，除了衛生福利部台北醫院幫忙新莊地區之外，北北基桃也加開10幾個篩檢站，且讓篩檢站提供篩檢、診斷、給藥一的條龍服務。
他說，相信在中央地方協力合作下，可以很快克服病毒，走過關鍵戰役。
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