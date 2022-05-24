拜登願軍事防衛台灣 我國國防部表示感謝

美國總統拜登與日本首相岸田文雄聯合記者會上，重申台灣安全的重要性。（路透檔案照）

2022/05/24 11:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登23日在美日領袖峰會後的聯合記者會之中，對於美國是否介入防衛台灣的媒體提問表達「YES（會）」，並表示這是美方做過的承諾，美國白宮隨後則解釋，美對於「重申一中政策及對台海和平穩定承諾」等政策未改變。對此，我國國防部發言人孫立方今日表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我方維持足夠之自我防衛能力，確保台海及區域的和平穩定，國防部對此表示感謝。

美國總統拜登23日在美日領袖峰會後的聯合記者會上，針對美國不欲介入烏克蘭軍事衝突，若台灣發生同樣狀況、美國是否會軍事介入防衛台灣的提問，拜登回答：「YES（會）。這是我們做過的承諾。」並強調美國雖然奉行「一個中國政策」，但中國憑藉武力奪取台灣以遂行其目的的想法就是不當，將會破壞區域秩序，一如俄羅斯侵略烏克蘭，對美國責任更重大。

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不過，白宮高層官員隨後解釋，美國政策未改變，拜登「重申我們的一中政策及對台海和平穩定的承諾，以及基於台灣關係法為台灣自衛提供軍事手段的承諾」。

孫立方今日於國防部記者會之中表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我方維持足夠之自我防衛能力，確保台海及區域的和平穩定，國防部對此表示感謝。而國軍堅定保國衛民的決心，將與美國在內、理念相近的國家持續緊密合作，共同捍衛民主自由的價值，維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

另外，國軍為因應中國軍事威脅，已於上週完成「漢光38號兵推」，孫立方今日表示，這次推演考量了近期嚴峻的敵情威脅，並參考俄烏戰事，作為想定發展基礎。而兵推用於探討聯合作戰軍種間的協調支援，以及戰力保存、後勤支援能力等相關需求，目前所獲成果仍由各軍種及作戰區持續研討中，後續將納入實兵演習及作戰計畫演練持續驗證，作為建軍備戰的參考依據。

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