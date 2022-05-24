六都市長防疫表現 民調：侯友宜第一、黃偉哲敬陪末座

民調顯示，防疫表現最受肯定六都市長是新北市長侯友宜，台北市長柯文哲第二，高雄市長陳其邁以0.6%之差居第三，台中市長盧秀燕第四，桃園市長鄭文燦第五，台南市長黃偉哲敬陪末座。（台灣民意基金提供）

2022/05/24 09:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日發布5月民調報告，關於六都市長的防疫表現，最新民調顯示，最受肯定的是新北市長侯友宜，其次為台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁以0.6%之差居第三，台中市長盧秀燕第四，桃園市長鄭文燦第五，台南市長黃偉哲敬陪末座。

根據民調，36.3%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%，台中市長盧秀燕16.1%，桃園市長鄭文燦9.6%，台南市長黃偉哲7.2%，5%都不好，7.2%都很好，15.7%不知道。

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台灣民意基金會指出，肯定侯友宜防疫表現的人，今年2月開始已出現大幅減少現象，從去年七月最高的50.3%下降到這次36.3%，兩者相差14個百分點。侯友宜是國民黨籍政治明星，過去兩年多，在防疫工作屢屢槓上中央，鋒頭很健，頗受社會歡迎，但受肯定度一路下滑，箇中成因值得推敲。

從長期趨勢看，肯定柯文哲防疫表現的人曾出現大幅滑落的現象，最大落差達16.9%，換算成實際人口數是超過320萬，不可謂不多。不過，這次柯文哲27.5%，相較2月民調19.8%，強力回升7.7個百分點，恐和近期國人對蔡政府防疫表現信心急遽弱化有關。

進一步交叉分析，從年齡層角度，在20-34歲公民眼中，柯文哲的防疫表現最好，第二是侯友宜，陳其邁第三；在35-54歲公民眼中，侯友宜第一，柯文哲第二，陳其邁第三；在55-64歲年齡層，侯友宜第一，陳其邁第二，柯文哲第三；65歲以上，陳其邁第一，侯友宜第二，柯文哲第三。盧秀燕、鄭文燦和黃偉哲在各年齡層中，皆沒獲得太多關愛的眼神。

此外，關於國人對衛福部長陳時中領軍的疫情指揮中心表現的評價，民調顯示，20歲以上台灣人中，四成給61分以上成績，約二成打剛好60分，三成五打不及格。整體來看，近六成公民給60分及格以上成績，但平均成績不及格，只有59.53分。

政府對Omicron疫情來襲是否有做好準備？3成8相信有做好準備，4成9不以為然，不相信者比相信者多10.8個百分點；對於蔡總統的疫苗政策，約4成3基本上滿意蔡總統過去兩年發展國產疫苗的表現，但有約4成9不滿意。

本次民調訪問期間為5月16、17日，以全國為範圍的20歲以上成年人，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.99%，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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