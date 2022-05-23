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    憂高雄發生「桃園事件2.0」 黃紹庭：請朱主席別關在黨中央挑人

    國民黨高市議員黃紹庭向朱立倫喊話，別關在黨中央挑選縣市長候選人。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員黃紹庭向朱立倫喊話，別關在黨中央挑選縣市長候選人。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/23 12:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕繼桃園市長提名紛爭後，傳出國民黨主席朱立倫擬徵召某前立委來高雄選市長？國民黨高市青壯派議員黃紹庭擔心突如其來的風聲若成真，不曉得是否成為「桃園事件2.0」？喊話請朱主席不要關在中央黨部挑選縣市長候選人。

    黃紹庭強調，國民黨對高雄市長人選的提名及條件，一定要讓在地高雄人認為被受到重視，從年前大家開始引頸期盼黨中央能夠提名一位接地氣、了解高雄、深耕高雄的人，到現在幾個月過去了，期間有數位同志表態願意承擔，唯獨不見黨中央提出任何提名遊戲規則，眼看年底選戰日期日益接近，實在讓人相當憂心。

    他認為，如果朱主席真的要徵召黨內其他優秀同志來參選高雄，希望黨中央至少要做到以下三點，第一、徵召人選前，一定要跟地方充分溝通，深入傾聽、了解地方各種聲音及意見，尤其是在高市議會過半的國民黨議會黨團，未來不管是在選戰過程或議會中，才能發揮團結戰力。

    第二、呼籲黨中央要跟幾位已經表態有意參選的同志們，進行充分溝通協調，才有利未來的整合，以求打贏選戰。

    第三、無論最後黨中央是徵召誰來參選高雄市長，希望年底選後，該位人選能夠繼續留在高雄深耕經營，日後披掛上陣再戰，展現國民黨對高雄的重視及負責。

    迎戰年底大選，面對當前民進黨完全執政、完全鴨霸蠻橫的艱困氛圍，人選提名只是第一步，提名後能否順利完成內部整合與團結一致對外，才是國民黨勝選的基本條件。 黃紹庭憂心桃園提名亂象殷鑑不遠，希望朱立倫主席及黨中央能夠充分地與基層溝通，傾聽地方聲音，讓我們一起來為年底好好地打一場勝仗！

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