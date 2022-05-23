為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強「祈福走桃園」出發 魯明哲到場支持

    前北市議員羅智強（右三）今天「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動。（記者陳恩惠攝）

    前北市議員羅智強（右三）今天「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動。（記者陳恩惠攝）

    2022/05/23 12:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕爭取參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強今天展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動，配合昨天成立的「桃園疫情關懷中心」，以「走出黨派、走入群眾、關懷疫情、服務人民」為主題，由羅智強擔任執行長，並且發布包括國民黨、無黨籍市議員王仙蓮、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、梁為超、黃敬平、舒翠玲及牛煦庭等9人擔任副執行長，希望透過跨黨派的力量幫助受疫情之苦的民眾，透過疫情關懷中心，幫人民發聲，為民喉舌。

    「今天不談政治！」羅智強受訪時強調，選情沒有比疫情重要，提名與否並不妨礙為桃園做事，談及未來的方向「未來性不可知」但關懷疫情不能停下腳步，他說，自己決定用此心情成為走的出發點，同時也感謝之前的紛紛擾擾讓他想清楚許多事，「其實位置並不妨礙做事，若有顆做事的心，態度對、路就會對」，這是他看待行腳的出發點，對所有無論有何想法的人都保持祝福心情，希望大家都能來幫助桃園，讓桃園更好。

    羅智強說，這次的「祈福走桃園 傾聽人民苦」配合「桃園疫情關懷中心、結合先前「桃園千里行」，預計將走遍桃園13行政區516里，今天上午8點他自中壢火車站出發後，已經走過中壢區88里中的17個里，途中遇見許多受疫情之苦的無助民眾，希望用行動幫助他們、為他們喉舌。

    提起獲國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政，羅智強讚美表示，張善政院長是非常有智慧、為人溫暖、身段很低且受人尊敬的政務官，相信張會有智慧解決所有問題，他也提出建議「以我個人經驗，多走動、多關心民眾的問題，慢慢地就會贏得大家的認同，祝福張院長。」

    立委魯明哲（中）也到場支持羅智強的行腳活動。（記者陳恩惠攝）

    立委魯明哲（中）也到場支持羅智強的行腳活動。（記者陳恩惠攝）

    參選桃園市長失利的前北市議員羅智強（右六）今天展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動，包括國民黨立委魯明哲、市議員王仙蓮、周玉琴 、涂權吉、徐玉樹、梁為超、舒翠玲等人皆到場支持。（記者陳恩惠攝）

    參選桃園市長失利的前北市議員羅智強（右六）今天展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動，包括國民黨立委魯明哲、市議員王仙蓮、周玉琴 、涂權吉、徐玉樹、梁為超、舒翠玲等人皆到場支持。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒被提名選桃園市長 羅智強下一步：走遍桃園每一里
    2022/05/22 09:50

    沒被提名選桃園市長 羅智強下一步：走遍桃園每一里
    胡，怎麼說》張善政出馬「猛龍過江」，瞬間被同志暴打成「過街老鼠」！
    2022/05/20 12:03

    胡，怎麼說》張善政出馬「猛龍過江」，瞬間被同志暴打成「過街老鼠」！

    江宏恩瘦到沒朋友 網驚：同一個人？
    慘遭國民黨淘汰 羅智強稱民調第一：黃健庭曾做過「莊嚴保證」
    2022/05/20 08:55

    慘遭國民黨淘汰 羅智強稱民調第一：黃健庭曾做過「莊嚴保證」
    羅智強稱欣賞「近乎白目的直白」 柯文哲反問「是說國民黨嗎」？
    2022/05/17 23:17

    羅智強稱欣賞「近乎白目的直白」 柯文哲反問「是說國民黨嗎」？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播