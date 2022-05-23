羅智強「祈福走桃園」出發 魯明哲到場支持

前北市議員羅智強（右三）今天「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動。（記者陳恩惠攝）

2022/05/23 12:21

〔記者陳恩惠／桃園報導〕爭取參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強今天展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動，配合昨天成立的「桃園疫情關懷中心」，以「走出黨派、走入群眾、關懷疫情、服務人民」為主題，由羅智強擔任執行長，並且發布包括國民黨、無黨籍市議員王仙蓮、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、梁為超、黃敬平、舒翠玲及牛煦庭等9人擔任副執行長，希望透過跨黨派的力量幫助受疫情之苦的民眾，透過疫情關懷中心，幫人民發聲，為民喉舌。

「今天不談政治！」羅智強受訪時強調，選情沒有比疫情重要，提名與否並不妨礙為桃園做事，談及未來的方向「未來性不可知」但關懷疫情不能停下腳步，他說，自己決定用此心情成為走的出發點，同時也感謝之前的紛紛擾擾讓他想清楚許多事，「其實位置並不妨礙做事，若有顆做事的心，態度對、路就會對」，這是他看待行腳的出發點，對所有無論有何想法的人都保持祝福心情，希望大家都能來幫助桃園，讓桃園更好。

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羅智強說，這次的「祈福走桃園 傾聽人民苦」配合「桃園疫情關懷中心、結合先前「桃園千里行」，預計將走遍桃園13行政區516里，今天上午8點他自中壢火車站出發後，已經走過中壢區88里中的17個里，途中遇見許多受疫情之苦的無助民眾，希望用行動幫助他們、為他們喉舌。

提起獲國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政，羅智強讚美表示，張善政院長是非常有智慧、為人溫暖、身段很低且受人尊敬的政務官，相信張會有智慧解決所有問題，他也提出建議「以我個人經驗，多走動、多關心民眾的問題，慢慢地就會贏得大家的認同，祝福張院長。」

立委魯明哲（中）也到場支持羅智強的行腳活動。（記者陳恩惠攝）

參選桃園市長失利的前北市議員羅智強（右六）今天展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行走活動，包括國民黨立委魯明哲、市議員王仙蓮、周玉琴 、涂權吉、徐玉樹、梁為超、舒翠玲等人皆到場支持。（記者陳恩惠攝）

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