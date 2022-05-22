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    見日內瓦車站一景象有感 林靜儀：看看世界，看看台灣

    林靜儀表示，接種疫苗，然後與病毒共存，這就是目前的國際後疫情作為。（圖取自林靜儀臉書）

    林靜儀表示，接種疫苗，然後與病毒共存，這就是目前的國際後疫情作為。（圖取自林靜儀臉書）

    2022/05/22 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦當地時間22日至28日召開，民進黨立委林靜儀等跨黨派立委組成國會視導團前往瑞士。林靜儀今天（22日）晚間在臉書貼文，秀出日內瓦車站人們與病毒共存的景象，有感而發表示，台灣面對疫情絕對不是沒有準備，相反的，我們反而準備比別人更多才開放。

    林靜儀今晚在臉書貼文表示，進入日內瓦車站，不用量體溫，沒有酒精消毒、不用看疫苗護照，也沒有人戴口罩，大家都過著正常生活，「接種疫苗，然後與病毒共存。這就是目前的國際後疫情作為。」

    林靜儀指出，直到今年4月，瑞士完成2劑疫苗接種的比例是70%，完成補充劑（第三劑）的比例是43%，然後他們就開放管制政策，選擇與病毒共存了，當中，甚至還有一部分人，是尚未完成疫苗接種，以確診來「完成」抗體補充。

    近日台灣疫情爆發，許多人批評台灣沒有準備、確診數世界第一，林靜儀對此反駁，「過去二年來世界各國遭遇的大量死亡、無法出門，不存在嗎？前年全民戴口罩，你不在嗎？被稱為大魔王的delta突變，嚴格的匡列隔離不是嗎？去年開始接種疫苗，你忘記了嗎？」

    林靜儀接著說，我們爭取時間、空間，直到Omicron的突變傷害性較小了、完整疫苗接種率超過八成、完成第三劑也超過六成，才開始準備開放，「這難道不是全台灣努力而來的？ 看看世界，看看台灣。」

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