為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    繼外長公報挺台參與國際 G7衛生部長聯合公報也提及台灣

    「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

    「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

    2022/05/22 20:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題，其引述日前G7外長公報內容提及台灣，並表示確保國際組織的包容性至關重要，國際社會應從「所有合作夥伴」的經驗中受益。

    G7外長會議5月中旬再次公開強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸爭端，並支持台灣有意義參與世衛大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議。這是G7外長會議自2021年以來再次表達支持台灣國際參與。而繼外長會議之後，甫於20日結束的G7衛生部長會議，也在聯合公報中載明支持台灣參與文字。

    G7衛生部長會議於19日至20日在德國柏林召開，也舉行了與發展部長的聯席會議。鑒於疫情全球大流行，輪值主席國德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）在會後記者會上強調，當務之急是構建避免傳染病發展成全球流行的系統，「需要明確的責任體制、專家網絡及快速的資金籌措。

    G7衛生部長會議會後發布聯合公報，內容共有39點，在第7點中提及台灣。該段落宣示強化世衛（WHO）應對傳染病的治理能力，進而指出：「為加強在所有人關切問題上的全球合作，我們參考提及包括台灣的5月14日G7外長公報，我們認為確保國際組織的包容性進程至關重要。國際社會應該能夠從所有合作夥伴的經驗中受益。」

    「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

    「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無法參加WHA 馬辦稱蔡政府應學習馬政府與中國協商
    2022/05/22 17:22

    無法參加WHA 馬辦稱蔡政府應學習馬政府與中國協商
    WHA開議 泉裕泰重申挺台：盼善的循環將世界連接起來
    2022/05/22 15:57

    WHA開議 泉裕泰重申挺台：盼善的循環將世界連接起來

    北彰化土地珍稀 建商規劃鎖定層峰客
    「台灣需要WHA」蔡：全球防疫體系完整不應受政治干預
    2022/05/22 08:47

    「台灣需要WHA」蔡：全球防疫體系完整不應受政治干預
    挺台參與世衛 已有71國3700政要聲援
    2022/05/21 17:49

    挺台參與世衛 已有71國3700政要聲援
    金援烏克蘭 G7將籌款5600億元
    2022/05/20 21:10

    金援烏克蘭 G7將籌款5600億元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播