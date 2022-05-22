繼外長公報挺台參與國際 G7衛生部長聯合公報也提及台灣

「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

2022/05/22 20:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題，其引述日前G7外長公報內容提及台灣，並表示確保國際組織的包容性至關重要，國際社會應從「所有合作夥伴」的經驗中受益。

G7外長會議5月中旬再次公開強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸爭端，並支持台灣有意義參與世衛大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議。這是G7外長會議自2021年以來再次表達支持台灣國際參與。而繼外長會議之後，甫於20日結束的G7衛生部長會議，也在聯合公報中載明支持台灣參與文字。

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G7衛生部長會議於19日至20日在德國柏林召開，也舉行了與發展部長的聯席會議。鑒於疫情全球大流行，輪值主席國德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）在會後記者會上強調，當務之急是構建避免傳染病發展成全球流行的系統，「需要明確的責任體制、專家網絡及快速的資金籌措。

G7衛生部長會議會後發布聯合公報，內容共有39點，在第7點中提及台灣。該段落宣示強化世衛（WHO）應對傳染病的治理能力，進而指出：「為加強在所有人關切問題上的全球合作，我們參考提及包括台灣的5月14日G7外長公報，我們認為確保國際組織的包容性進程至關重要。國際社會應該能夠從所有合作夥伴的經驗中受益。」

「七大工業國集團」（G7）衛生部長19日至20日召開會議，會後公報首次提及「台灣」參與世衛議題。（取自德國衛生部網站）

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