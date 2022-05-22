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    馬英九稱任內年年參加WHA 陳致中︰中國台灣身分出席 顛倒黑白

    2016年陳致中到日內瓦WHA現場旁聽，以行動支持台灣加入世衛宣達團。（陳致中提供）

    2016年陳致中到日內瓦WHA現場旁聽，以行動支持台灣加入世衛宣達團。（陳致中提供）

    2022/05/22 16:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統馬英九批評這幾年台灣沒有收到WHA邀請函，而他任內「年年都參與」！對此，高雄市議員陳致中反批說，馬英九執政8年，是在中國同意下，用「中國台灣省」的身分出席，簡直混淆視聽、顛倒黑白、豈有此理！

    第75屆世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦召開，台灣沒有收到出席邀請函，前總統馬英九昨在臉書發文表示，台灣沒有收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？並呼籲蔡英文總統恢復兩岸協商，重建兩岸互信，才是解問題的根本之道。

    對此，高雄市議員陳致中今天反駁說，馬英九執政8年，是在中國同意之下，用「中國台灣省」的身分出席（也就是俗稱北京與世衛秘書處的諒解備忘錄、一中架構秘約），這是犧牲台灣主權，換取WHA的入場券，大家要接受這種賣國條件的出席嗎？

    陳致中強調，2004年陳水扁總統執政，首次提出台灣加入世衛的提案，雖未成功，但美日皆公開投下贊成票，讓台灣被世衛不合理排除的問題，獲得國際社會的重視，今年到目前為止，已有13國提案，要求讓台灣成為世衛觀察員，包括美國的強烈主張。

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