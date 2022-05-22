民進黨嘉市主委改選 黃敏修、黃露慧陣營一度爆發口角

民進黨嘉市主委改選選情激烈，上午湧現排隊投票人潮。（記者王善嬿攝）

2022/05/22 13:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市黨部今天在北香湖公園進行黨職選舉，其中主委改選，由市議員、現任主委黃露慧，對上立委王美惠服務處首席顧問黃敏修，選情激烈，兩方陣營全力動員，今上午8點就湧現排隊投票人潮，黨員投票情形踴躍，投票時間到下午4點截止。

而今上午8點多，投票所發生疑因選務人員操作電腦不慎，有黨員反映未被列在選舉人名冊、無法領選票，以及投票所出入口動線，與候選人服務區太接近等爭議，黃敏修、黃露慧陣營人員一度爆發口角，幸經中央黨部人員介入協調，衝突未擴大。

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嘉義市黨部執行長林振誠說，此次投票是依照黨員黨號進行，因工作人員作業疏失而引發爭議，經發現問題後，半小時內就把問題排除，後續查詢沒問題；因黨員到場投票踴躍，也有候選人質疑投票動線與候選人服務區太接近，有拉票嫌疑，經中常委陳茂松、中央黨部督導與雙方候選人協調，也已將問題排除。

黃敏修表示，多名黨員進入投開票所，竟被選務人員告知不在名冊上、無法領選票，其中一人還是市黨代表候選人，經向嘉義市黨部反映，黨部回應是人員電腦操作不慎，荒唐理由令人難信服。

黃露慧陣營發言人黃中志說，黃露慧因是主委候選人，選前請假迴避，未介入選務工作。據他們了解，早上有選務人員自電腦調錯檔案情形，但之後問題已解決，應不影響選舉，對手根本藉機情緒反應。

民進黨嘉市黨部今進行黨職選舉，投票踴躍。（記者王善嬿攝）

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