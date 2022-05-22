為自由而戰！在台烏僑設計「烏克蘭 + 台灣」維什萬卡圖案

「台灣烏克蘭陣線」今天下午1點到5點，將在台北古亭小巷裁縫酒吧草坪舉辦「烏克蘭維什萬卡野餐日」，現場有烏克蘭小吃攤位，並提供手工藝和藝術工作坊、遊戲與音樂等活動。邀請民眾一起享受烏克蘭文化，度過美好時光，同時支持勇敢的烏克蘭人民。（「台灣烏克蘭陣線」提供）

2022/05/22 09:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣烏克蘭陣線」為響應烏克蘭刺繡衫節（維什萬卡日），公布在台烏克蘭社群所設計、專屬於烏克蘭和台灣的「維什萬卡」（Vyshyvanka）圖案。該圖案透過烏克蘭傳統刺繡代碼，將「烏克蘭」和「台灣」文字編譯組合，加上星星與火的圖案，象徵為自由而戰。

「台灣烏克蘭陣線」21日晚間透過臉書發布特製的「烏克蘭 + 台灣」維什萬卡圖案。該圖案使用烏克蘭刺繡和台灣傳統服飾中都常見的紅黑色組合，核心元素是「烏克蘭」和「台灣」的烏克蘭文，另包括星星和火的圖樣。「台灣烏克蘭陣線」介紹，星星象徵帶領我們度過艱難時期的共通理念與抱負；火則代表著為自由而戰時所須具備的激情與勇敢。

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「台灣烏克蘭陣線」今天下午1點到5點，將在台北古亭小巷裁縫酒吧草坪舉辦「烏克蘭維什萬卡野餐日」，現場將販售帶有「烏克蘭 + 台灣」維什萬卡圖案的貼紙。「台灣烏克蘭陣線」表示，所有收益將捐贈給烏克蘭，給予烏克蘭實質幫助。

「台灣烏克蘭陣線」介紹，每年5月，世界各地的烏克蘭人都會慶祝維什萬卡日。維什萬卡是烏克蘭的民族刺繡圖騰，多年來它已成為烏克蘭民族身份的真正象徵。今天，烏克蘭人正為文化獨立和作為烏克蘭人的權利而戰，維什萬卡更具意義。

「台灣烏克蘭陣線」說，今年戰爭使烏克蘭人民無法盡情慶祝這個節日。「台灣烏克蘭陣線」和「台灣 - 東歐友好協會籌備處」在台灣舉辦野餐日活動，將設有烏克蘭小吃攤位，並提供手工藝和藝術工作坊、遊戲與音樂等活動。邀請民眾一起享受烏克蘭文化，在大自然中度過美好時光，同時支持勇敢的烏克蘭人民。

在台烏克蘭社群設計專屬於烏克蘭和台灣的「維什萬卡」（Vyshyvanka）圖案。該圖案透過烏克蘭傳統刺繡代碼，將「烏克蘭」和「台灣」文字編譯組合，加上星星與火的圖案，象徵為自由而戰。 （取自「台灣烏克蘭陣線」臉書 ）

在台烏克蘭社群設計專屬於烏克蘭和台灣的「維什萬卡」（Vyshyvanka）圖案。該圖案透過烏克蘭傳統刺繡代碼，將「烏克蘭」和「台灣」文字編譯組合，加上星星與火的圖案，象徵為自由而戰。 （取自「台灣烏克蘭陣線」臉書 ）

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