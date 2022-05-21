徐巧芯罰單風波 作家孫偉芒列6點看法：自私違停事實不變

針對台北市議員徐巧芯（見圖）違停案，作家孫瑋芒21日在臉書表示，無論事態如何發展，都掩蓋不了徐巧芯夫婦自私違停、亮市議員身分的事實。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/05/21 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市議員徐巧芯違停案，作家孫瑋芒21日在臉書列出6點看法，強調無論員警、爆料網友如何被起底檢討，都掩蓋不了徐巧芯夫婦自私違停、亮市議員身分的事實。

據貼文內容，針對國民黨台北市議員徐巧芯日前違停單行道紅線，向開單員警亮身分證一案，作家孫瑋芒今（21）日在臉書貼文，列出6點看法和事實根據，強調無論事態如何發展，「都掩蓋不了徐巧芯夫婦自私違停、向員警亮出市議員身分的事實」。

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孫瑋芒表示，徐巧芯將停車進餐廳吃飯「硬拗」為「違停」，完全不符合交通法規的事實。他質疑，在道路兩旁都畫紅線的單行道停車還有心情吃飯，「是神經有多粗」？「還是仗恃著市議員身分，不擔心被開罰單、車被拖吊」？

孫瑋芒也列出案發地點附近的停車場，指出短短200公尺、700公尺的距離間，就有超過2000個停車格，孫瑋芒說，「合法停車這麼方便，寧可違停，是有多懶、多自私」？

此外，孫瑋芒表示，從監視畫面明顯可見率先出面交涉的是一名男子，根據媒體報導是其劉姓丈夫，但徐巧芯在公開說明時隱瞞丈夫的角色，誠信有問題。

最後，孫瑋芒指出，這名員警的執法方式受批評、爆料網友也已被起底，徐巧芯也揚言提告，但「這些，都掩蓋不了徐巧芯夫婦自私違停、向員警亮出市議員身分的事實」。孫瑋芒呼籲民眾，往後「想到徐巧芯，就想到違停。看到違停，就想起徐巧芯。支持徐巧芯，就是支持違停」。

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