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    國民黨：朱立倫上任3個月扭轉財務 去年度決算結餘較上年度增加4722萬

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2022/05/21 14:44

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會日前通過該黨主席朱立倫去年10月就任以來的第一個年度決算，根據該黨行管會報告，110年度黨務經費實質收支結餘1684萬元，相較前主席江啟臣任內的109年度結餘負3038萬元，增加4722萬餘元，黨內人士指出，主要原因就在110年度實質收入較上年度增加5423萬餘元，這要歸功於朱中央推動「同舟計畫」增加6萬多餘黨員所增加的黨費收入，並落實執行黨公職人員募款責任額制度。

    黨內人士還強調，民國110年朱立倫任內期間只有3個月，但這3個月引入很多資源，才讓國民黨去年財報轉虧為盈，甚至在今年2月底就把前任秘書長李乾龍的對外借款2000萬元償還完畢，為黨庫建立良好的財務紀律。

    國民黨統計比較朱立倫上任後的110年度與上任前的109年度，110年度實質收入較109年度增加5423萬9000餘元，強調這要歸功於朱立倫推動「同舟計畫」，並落實執行過去「叫不動」的黨公職人員募款責任額，以及朱立倫本人幫忙對外募款，其中由於「同舟計畫」新增6萬多位新入黨與回（恢）復黨籍黨員，常年黨費收入增加了2090萬元，特別黨費以及黨公職所募得政治獻金增加2088萬元。

    根據國民黨行管會統計，該黨110年總收入為16億9432萬餘元，但扣除掉被凍結的前黨營事業股利6.29億，以及黨產遭強制拍賣5.64億元被黨產會追徵後，實質收入為5億169萬餘元。

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