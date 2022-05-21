為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍智庫警告端午後恐「北病南移」 批政府胡扯精準防疫

    國民黨智庫國家政策研究基金會，21日舉辦「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，由永續發展組召集人陳宜民主持，台北市議員徐巧芯等人線上與會討論。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨智庫國家政策研究基金會，21日舉辦「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，由永續發展組召集人陳宜民主持，台北市議員徐巧芯等人線上與會討論。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/21 11:16

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天召開「520蔡政府施政總檢討－超前部署的防疫政策在哪裡﹖」座談會，智庫永續發展組召集人陳宜民警告，接下來將是端午連假，政府沒有措施阻止民眾南下或北上，因此疫情恐怕「北病南移」，未來甚至會出現雙峰或三峰的情形。

    陳宜民並質疑，快篩是蔡政府防疫工作做得最差的部分，完全與國際趨勢悖道而馳，疫情一開始就拒絕普篩，使得台灣的快篩產業沒有發展，才會造成今日的嚴重失誤，當初蔡政府以所謂「精準防疫」為理由，拒絕普篩，根本就是胡扯一通，現在還有一些學者專家被要求繼續講「精準防疫」，大家可以去看看是哪些「保皇黨」的人，都是胡扯一通！

    陳宜民指出，接下來兩週就是端午連假，政府有措施阻止民眾南下或北上嗎？過去是「北水南移」，如今「北病南移」，因此他預料疫情高峰可能還沒有到，未來甚至會出現雙峰或三峰的情形。

    陳宜民並指出，奧密克戎（Omicron）的亞變種ba.2.12.1在國外已達半數以上，超過ba.1、ba.2，這是一種突破性感染，造成美國東岸與西岸病例急速增加，因此所謂新冠病毒已經流感化的說法未必正確，他呼籲民眾千萬不要以身試病毒，或強迫家人一起感染。

    陳宜民強調，台灣有5成以上民眾不滿蔡政府防疫工作，5成4的人認為超慢部署，有5成9的人擔心與病毒共存，國外早就已經有那麼多的防疫「考古題」，政府竟連「國外的『考古題』都不會抄嗎？」

    他說，由於蔡政府先前不重視篩檢，造成台灣過去一年半的努力，在這一個月已經破功，美國於5月11日已把台灣的旅遊風險等級升高為全球最高，與中南美洲、非洲國家併列。

    中華民國防疫學會理事長王任賢指出，蔡政府檢疫政策的缺失，包括未能將大量篩查列入檢疫業務，且篩查自疫情開始就被長期忽略，檢疫被限制在醫療院所執行，所以走不進關口與社區，3+11諾富特事件及奧密克戎失守，都是因為關口缺乏篩查導致。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    2022/05/21 11:20

    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    了解疫苗「打」氣 鄭文燦視察陽明公園接種站
    2022/05/21 11:17

    了解疫苗「打」氣 鄭文燦視察陽明公園接種站

    阿里山就該醬玩！用EASY GO規劃超便利
    藍綠拚防疫！蔡其昌募PCR檢測機 江啟臣捐千劑快篩
    2022/05/21 10:47

    藍綠拚防疫！蔡其昌募PCR檢測機 江啟臣捐千劑快篩
    將邁入疫情高峰、兒童重症處置研擬 陳時中14:00說明
    2022/05/21 10:34

    將邁入疫情高峰、兒童重症處置研擬 陳時中14:00說明

    文山高中加速接軌國際「雙聯班、雙語班」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播