藍智庫警告端午後恐「北病南移」 批政府胡扯精準防疫

國民黨智庫國家政策研究基金會，21日舉辦「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，由永續發展組召集人陳宜民主持，台北市議員徐巧芯等人線上與會討論。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/21 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天召開「520蔡政府施政總檢討－超前部署的防疫政策在哪裡﹖」座談會，智庫永續發展組召集人陳宜民警告，接下來將是端午連假，政府沒有措施阻止民眾南下或北上，因此疫情恐怕「北病南移」，未來甚至會出現雙峰或三峰的情形。

陳宜民並質疑，快篩是蔡政府防疫工作做得最差的部分，完全與國際趨勢悖道而馳，疫情一開始就拒絕普篩，使得台灣的快篩產業沒有發展，才會造成今日的嚴重失誤，當初蔡政府以所謂「精準防疫」為理由，拒絕普篩，根本就是胡扯一通，現在還有一些學者專家被要求繼續講「精準防疫」，大家可以去看看是哪些「保皇黨」的人，都是胡扯一通！

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陳宜民指出，接下來兩週就是端午連假，政府有措施阻止民眾南下或北上嗎？過去是「北水南移」，如今「北病南移」，因此他預料疫情高峰可能還沒有到，未來甚至會出現雙峰或三峰的情形。

陳宜民並指出，奧密克戎（Omicron）的亞變種ba.2.12.1在國外已達半數以上，超過ba.1、ba.2，這是一種突破性感染，造成美國東岸與西岸病例急速增加，因此所謂新冠病毒已經流感化的說法未必正確，他呼籲民眾千萬不要以身試病毒，或強迫家人一起感染。

陳宜民強調，台灣有5成以上民眾不滿蔡政府防疫工作，5成4的人認為超慢部署，有5成9的人擔心與病毒共存，國外早就已經有那麼多的防疫「考古題」，政府竟連「國外的『考古題』都不會抄嗎？」

他說，由於蔡政府先前不重視篩檢，造成台灣過去一年半的努力，在這一個月已經破功，美國於5月11日已把台灣的旅遊風險等級升高為全球最高，與中南美洲、非洲國家併列。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，蔡政府檢疫政策的缺失，包括未能將大量篩查列入檢疫業務，且篩查自疫情開始就被長期忽略，檢疫被限制在醫療院所執行，所以走不進關口與社區，3+11諾富特事件及奧密克戎失守，都是因為關口缺乏篩查導致。

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