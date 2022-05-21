結派賄賂喬法案 民代嗨玩桌遊《美麗島風雲：社會事》

民進黨立委莊競程（右一）、蔡易餘（右二）、高嘉瑜（右三）等人今齊聚立法院大玩《美麗島風雲：社會事》桌遊。（記者謝君臨攝）

2022/05/21 00:13

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊競程與台灣基進前立委陳柏惟等人，今（20）日齊聚立法院大玩《美麗島風雲：社會事》桌遊，眾人扮演「黑金民代」，透過談判、結派與賄賂等方式，於遊戲中審理法案、經營產業、競選議員寶座。最後，掌握八大行業的蔡易餘、高嘉瑜組合雖未連任，但8000萬元資產拔得頭籌。

《美麗島風雲》系列是台灣的政治嘲諷桌遊經典，善於將敏感的政治議題和重大政治事件轉換為極具黑色幽默的遊戲。《美麗島風雲：社會事》為十周年新作，由迷走工作坊與世界柔軟數位影像文化合作推出，以台灣議會政治運作為題材，用詼諧逗趣的方式，開箱台灣政治運作不為人知的一面。

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試玩階段，眾人先決定自己要投資的產業，蔡易餘、高嘉瑜坐擁八大產業、新北市議員參選人山田摩衣與台北市議員吳沛憶握有農漁會、陳柏惟代表宮廟勢力，莊競程則經營醫療產業。

在第一任期中，眾位「民代」使出各式議事技巧喬法案。第一個法案為「宗教醫院信眾優先排病床」，大家念出法案名稱時紛紛大笑，但隨即展開談判模式，蔡易餘、高嘉瑜喊說應該要將八大行業也納進優先排病房才對。陳柏惟則說可以先通過此案，再用修正動議擴大適用範圍。第二個法案對農漁會有利，山田摩衣為通過法案嘗試送出「水果盒」，卻忘記放入「有誠意」的禮物，引起眾人大笑。

法案審查結束後，先進行利益分配，最後進入選舉連任階段，眾人紛紛投入資金綁樁，力求票票入匭。開票期間莊競程率先當選連任，隨著選票一票一票開出，陳柏惟直呼這比自己選的時候還緊張。最終除了蔡易餘、高嘉瑜組合未連任，其餘民代皆順利當選。但結算階段，蔡、高組合卻以8000萬元資產拔得頭籌。

試玩結束後，蔡易餘表示，遊戲設計上呈現了台灣從威權走向民主的過程，把其中的綁樁、賄賂等情形納入，大家邊玩可以邊思考什麼才是理想民主政治該有的樣子，進而對民主有更深的認識。高嘉瑜說，這款遊戲呈現了政治運作的各種眉角，可以讓民眾了解整個法案的立法過程，是兼具娛樂與教育意義的遊戲。

「我們現在沒有這樣的利益輸送喔！」莊競程說，這個遊戲可以帶給民眾省思，但他也提醒大家不要入戲太深，現在的政治樣貌已大為不同。陳柏惟表示，遊戲呈現了過去的專制時代，那些比較差的候選人因為有錢，有樁腳，往往可以成功當選，以前的當選基礎是錢，但現在的當選基礎已經是民意了。

民進黨立委蔡易餘（中）、莊競程（左二）與台灣基進前立委陳柏惟（左一）等人今齊聚立法院大玩《美麗島風雲：社會事》桌遊。（記者謝君臨攝）

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