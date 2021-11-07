「伯公神助攻」桌遊競賽 原來客語這麼好玩

在競賽中，每位選手都聚精會神。（記者陳恩惠攝）

2021/11/07 22:36

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為推廣客語學習、鼓勵學童勇於開口說客語，市府客家事務局今天在八德區北區客家會館首次舉辦「伯公神助攻─客家桌遊競賽」，利用桃園在地特色文化、美食及景點獨創研發的《伯公神助攻》客家桌遊為競賽內容，吸引全市28所國中小學112名學生參賽，經過一上午的激烈初、決賽，最後由楊梅區瑞原國中奪冠，亞軍及季軍分別為平鎮區文化國小及桃園區青溪國中，並獲頒1萬至6000禮券，其中一直不是客家重點發展區的桃園區青溪國中能在競賽中搶得名次相當難得。

局長黃傅淑香說，學習母語必須從小開始，利用「伯公神助攻」客家桌遊輕鬆玩的過程中「講客家話」，自然而然習得客語詞彙、客家傳統信仰和有趣的客家諺語，競賽前也培育種子教師進入校園實施教學推廣，逐步引導學童認識並接觸客語及桃園在地的美食、景點與文化，藉由桌遊競賽驗收平日客語學習成果，讓客家文化永續傳承。

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她表示，「伯公神助攻」只需一張桌子就能讓8歲以上2至8人的大小朋友或團體進行遊戲，在茶園、樹頭、石頭、水頭等不同伯公的守護下，透過36張記憶翻牌猜牌的遊戲過程中，以客語說出乙未戰祭、牽罟、范姜老屋、粄圓、封肉等桃園客家特色景點、美食及文化活動，並使用與伯公有關的客家諺語，如「竹頭尾吊伯公（寓意：得意）」、「伯公轉夜（寓意：收成）」等作為超能力取得分數，同時為鼓勵玩家開口說客語，也設計說越多客語詞彙得分越高的機制，最先抵達終點50分或分數最高者得勝。

奪冠的瑞原國中教務主任古永智說，「伯公神助攻」桌遊有許多有關客家歷史、文化及桃園在地美食、景點，學生們平常都很認真讀書，剛好有這個機會可以參加客家桌遊競賽，希望明年能再來參加這個比賽；瑞原國中八年級的葉誌諺說，在第一次段考之後，他和彭苡晴、溫立揚及袁仲人4人自9月15日起，全力準備客家桌遊競賽的項目，一開始覺得很困難，但是經過客語練習之後，漸入佳境，今天能奪冠，相當高興。

市府客家事務局長黃傅淑香（中）與獲得「伯公神助攻─客家桌遊競賽」前三名的瑞原國中、文化國小及青溪國中等隊伍合影。（記者陳恩惠攝）

桃園市首度舉行的客家桌遊競賽，28隊伍經由初賽後，最後只有6隊參與決賽，現場氣氛緊張。（記者陳恩惠攝）

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