挺台參與WHA一波接一波！ 盧森堡首度聲援

盧森堡國會17日通過友台動議，支持台灣參與世衛。（取自盧森堡國會臉書）

2022/05/20 20:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，國際挺台灣聲量漸強。歐洲國家盧森堡、捷克及英國近日紛紛以實際行動力挺我國參與世衛。對於盧森堡國會、捷克眾議院及英國下議院外委會在本屆WHA召開前夕，以實際行動力挺台灣參與國際組織，外交部今天表達誠摯歡迎與由衷感謝。

歐洲國家挺台動作連連，繼歐洲議會、德國、英國、丹麥、捷克參議院及斯洛伐克國會三委員會共通過8個決議案或動議案後，盧森堡國會17日全會首度通過強化台盧關係的友我動議。名為「強化與台灣經濟、科學及文化關係」動議案，由外委會主席庫旭登（Yves Cruchten）提出，獲國會全體與會議員一致表決通過。

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盧森堡國會動議案高度讚揚台灣致力推動民主、人權及法治的成果，並有效遏制疫情及捐贈全球口罩的善舉；另外，也籲請盧森堡政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO），持續強化與台灣在經濟、科學及文化方面的關係，以及致力維持台海現狀及印太地區的和平穩定。

捷克參議院日前壓倒性通過決議後，眾議院外交委員會也在眾院友台小組主席班達（Marek Benda）推動下，19日通過決議，首度支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

捷克眾議院外委會本次通過的決議案指出，台灣是捷克重要的理念相近夥伴，雙方在多項領域不斷深化合作，曾於前年發表「台捷防疫合作聯合聲明」，共同對抗疫情，強調台灣無法參與國際組織將限制其對國際社會的貢獻。決議案是繼13日包括眾院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）在內的107名跨黨派議員聯署致函WHO之後，再次展現捷克國會強勁友台的力量。

此外，英國下議院外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）近日也代表委員會，首度致函WHO秘書長譚德塞及英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid），強力敦促依據G7及WHO會員國建議，恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，並邀請台灣出席第75屆WHA。

外交部強調，我方深信台灣與歐洲理念相近國家未來持續在自由、民主、人權及法治等共同價值基礎上加強交流合作，促進良治及良善循環，為各國人民締造永續繁榮與福祉。

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