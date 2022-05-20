國民黨徵召4人參選新北市議員 平原新面孔吳國譽

國民黨新北市黨部通過徵召八里前黨部主委陳進祥女兒陳家琪，接棒鄭戴麗香參選第一選區議員。（截圖自陳家琪臉書）

2022/05/20 20:37

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部通過徵召八里前黨部主委陳進祥女兒陳家琪、新北市黨部執行長蕭敬嚴、前議員王建章助理何應明及中華奧會副祕書長吳國譽，參選新北市議員，送國民黨黨中央核定。

第1選區（淡水、八里、三芝、石門）國民黨籍現任議員鄭戴麗香因為坐骨神經疼痛困擾，不再參選連任，另一名議員為陳偉杰，國民黨多方徵詢後，決定徵召在地的陳家琪參選，接續鄭戴麗香票源。陳家琪在淡水一信八里分佈任職近26年，具經濟、財政跟金融專業。

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第6選區（中和）現任議員游輝宂原為無黨籍，今年已通過審查並加入國民黨，國民黨將以增額的方式提名；第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）徵召蕭敬嚴，13選區（山地原住民）徵召前議員王建章助理何應明。

第12選區（平地原住民）國民黨籍的忠仁．達祿斯因行賄判刑解職，由民進黨籍的蘇錦雄遞補，國民黨決定徵召中華奧會副祕書長吳國譽出戰；阿美族的吳國譽是奧運10項全能名將吳阿民之子，與體育界淵源頗深，2016年曾以民國黨的身分參選立委，2016年底進入柯市府服務，2018年到中華奧會服務參與東京奧運賽事。

吳國譽畢業於國立政治大學歷史系，擁有北京大學政府管理博士，目前是台灣 師範大學運動休閒暨餐旅管理博士生，他表示，希望看到族群融合，讓更多族人有機會從事各種不同面向的創業工作。

國民黨新北黨部通過徵召中華奧會副祕書長吳國譽參選新北市第12選區（平地原住民）議員。（吳國譽提供）

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