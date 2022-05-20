情治單位化名曝光！ 520農運成員早被監控

520農民運動當事人邱煌生、陳景祥、張再凱等人今日呼籲政府加速平反520事件，讓被威權當局羅織罪名的受害農民能早日撤銷罪名。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/20 19:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕520農民運動今天屆滿34周年，根據促轉會日前平反菜車司機邱煌生刑事有罪判決的決定書，當年情治單位對農民運動展開情蒐及政治偵防，為掩人耳目，各單位以化名聯繫，例如調查局雲林縣調查站化名「林祥雲」、聯指部化名「萬心一」，國民黨台灣省黨部化名「賀力行」，國安局化名「崇安先生」。

據促轉會調查，1988年農民運動期間，警備總部、調查局及各地調查站、國家安全局、聯合警衛安全指揮部（聯指部）等相關機關，在農民總會及各地農權會均布建有情治單位據點人員與線民蒐集情資。

請繼續往下閱讀...

工作內容包含情蒐組織發展狀況、幹部間關係、群眾行動籌備與宣傳、組織或幹部個人與特定人士或團體互動與聯繫，相關情報會上報至國安局。根據檔案，國安局「520事件」卷內收錄的情報來源單位，不僅止警備總部、聯指部、調查局及各地調查站、台灣省警務處，也包含社會處、教育廳等機關，涵蓋層面甚廣。

情治單位蒐報的內容，不限於公開資訊，也包含相關人士在不公開場合所述言談記錄，例如雲林農權會會長李江海及總幹事林國華等人，於林宅研商520農運當日的行動細節，都記錄在調查局雲林縣調查站呈給聯指部的書函中；調查局雲林縣調查站當時化名為「林祥雲」、聯指部化名為「萬心一」。

此外，程定中（台灣省警務處化名）1988年4月22日致賀力行先生（國民黨台灣省黨部化名）及崇安先生（國安局化名）函文檢附一份「雲林縣農民權益會專案調查報告」。內容記載，「雲林農權會成員多為民進黨員，主要負責人包括李○平、張○吉等均是民進黨雲林縣黨部核心份子，也是朱○正的主要助手，成立動機顯不單純，必有政治上之企圖」。

雲昌賢（調查局雲林縣調查站另一個化名）1988年4月30日致余崇法先生（調查局督察室之化名）書函內容略以：「林國華表示雲林農權會將要辦一場十分壯觀的農民抗議活動，……此舉在於製造更大新聞事件，以提升渠領導下之政治層次，本站已密切注偵，針對不法事證加強蒐報」。

在檔案中更可見，警備總部保安處化名為「全安和」，調查局新竹縣調查站化名為「竺志強」，警備總部化名為「余維安」。而「余維安」於1988年5月19日檢送給國安局一份「防制群眾事件教則」內容記載「防治要領」，明文指出「於現場處理階段，統一運用警兵力與情治單位，可逕行逮捕」。

促轉會決定書指出，此顯見威權統治當局當時在形式上雖容許人民表達意見，但實質上卻對於人民言論、集會及結社權，進行嚴密監控。在消極方面，顯未保障人民有此自由而不予干預，甚至進而侵害人民表現自由，業已危及自由民主憲政秩序之存續。

菜車司機邱煌生今天說，他當年開貨車運白菜北上參加遊行，卻被警總栽贓是載石頭上來。圖右下為當年的菜車上載滿遊行民眾。（記者陳鈺馥攝）

1988年農民運動，國民黨政府出動大批警察、憲兵鎮壓北上抗議的農民。（記者陳鈺馥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法