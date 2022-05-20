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    首頁　>　政治

    國民黨不通報海工會等政治檔案 促轉會再開罰35萬

    促轉會5月18日召開委員會議決議，認定中國國民黨未依4月27日之處分改善違法行為，違反促轉條例第16條第1項規定，故依同條第6項第二次論處35萬元罰鍰，並再次要求國民黨限期改善。（資料照）

    促轉會5月18日召開委員會議決議，認定中國國民黨未依4月27日之處分改善違法行為，違反促轉條例第16條第1項規定，故依同條第6項第二次論處35萬元罰鍰，並再次要求國民黨限期改善。（資料照）

    2022/05/20 16:48

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會5月18日召開委員會議決議，認定中國國民黨未依4月27日之處分改善違法行為，違反促轉條例第16條第1項規定，故依同條第6項第二次論處35萬元罰鍰，並再次要求國民黨限期改善。

    促轉會今日表示，對於國民黨長期規避、妨礙調查政治檔案審定之行為，裁罰金額已累計65萬元，若國民黨仍未改善，後續業務銜接機關得持續按次連續處罰。

    針對第二次裁處之處分理由，促轉會指出，促轉會依促轉條例第18條主動調查發現國民黨確實持有海工會、文工會等工作會等政治檔案且未通報，經函請其補正通報，國民黨卻稱「並無其餘檔案可通報」，從未補正通報工作會等政治檔案。

    促轉會提及，今年4月27日委員會議決議，認定國民黨上述行為屬違反促轉條例第16條第1項，無正當理由規避、妨礙促轉會調查，依法裁處國民黨30萬元罰鍰。並要求該黨於處分書送達後7日內改善違法狀態，補正通報提出工作會等政治檔案，已充分告知，若未改善將再次裁處。

    「國民黨屆期仍無改善！」促轉會強調，裁罰處分書於今年4月28日送達國民黨，國民黨應於送達次日起7日內，即於5月5日前改善其違法狀態，向促轉會補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點。惟該黨屆期皆未補正通報提出。國民黨妨礙促轉會依法執行政治檔案之調查，第二次將罰鍰35萬元。

    促轉會指出，政黨所持有的政治檔案乃還原歷史真相重要基礎，該會再度籲告，國民黨身為威權統治時期之執政黨，當正視所負有的社會責任與義務，切勿再規避、妨礙國家執行轉型正義任務，儘速依法補正通報提出工作會政治檔案，否則仍將依法按次連續裁處。

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