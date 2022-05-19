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    新北民進黨團批停課政策混亂 藍營反擊︰依照中央指示辦理

    新北市議會國民黨團認為，停課政策「中央卸責無擔當，地方成為夾心餅乾」。（記者何玉華攝）

    新北市議會國民黨團認為，停課政策「中央卸責無擔當，地方成為夾心餅乾」。（記者何玉華攝）

    2022/05/19 20:03

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會國民黨團今（19）日下午召開「中央政府別甩鍋 讓民眾承擔無能惡果！」記者會，指民進黨團批評新北市府停課因校制宜讓家長無所適從，是搞錯方向，國民黨團書記長廖先翔說，市府依照中央指示辦理，若民進黨團不滿意，應該向總統蔡英文表達不滿。

    廖先翔指出，停不停課是家長現在最關心的議題，支持或不支持都各有論述，若交由地方政府做決定恐讓家長更無所適從，呼籲中央扛起責任，頒布全國一致標準。過去，民進黨團質疑侯友宜沒有順時中，現在新北照中央指引執行停課，怎麼民進黨團又要新北逆時中了呢？

    廖先翔說，新北市一直與中央並肩作戰，5月8號教育部的指引執行後，確實有許多的家長提出建議，現在過了10幾天，請中央拿出專業回應，不要讓地方政府成為夾心餅乾。

    議員劉美芳說，新北跟台北有很多城鄉上的差距，新北有都會也有偏鄉，要在停課與學生受教權之間取得平衡，中央的指引很重要，希望中央不要再甩鍋踢皮球給地方政府。

    有2個學齡前幼子的議員江怡臻說，小孩去上課擔心被傳染，也憂慮傳染給同學；若是全面停課，如何照顧也讓生活大受影響，讓她身陷停課又復課的無限焦慮循環當中。正如同去年發布三級警戒時，最高確診數單日有3、400人時，中央頒布統一標準，現在確診數衝破9萬人，停課政策應該比照去年三級警戒，制訂全國一致的指引，不要繼續讓全國人民陷於焦慮不安及矛盾之中。

    市議員王威元說，接到許多家長反映，不應該讓家長在孩子的健康跟學習之間掙扎，若全國統一停課，中央應該提供防疫津貼，讓家長無後顧之憂，放心上班。

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