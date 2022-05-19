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    首頁　>　政治

    台灣基進中市議員選舉不缺席 考慮提名這幾區

    台灣基進秘書長王興煥表示，台灣基進台中市議員選舉，目前鎖定北屯與大里、霧峰等選區推人參選。（記者陳建志翻攝）

    台灣基進秘書長王興煥表示，台灣基進台中市議員選舉，目前鎖定北屯與大里、霧峰等選區推人參選。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/19 18:48

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟2020年挑戰台中第二選區成功，成為台灣基進唯一一席的立委，也讓台灣基進發展的勢力拓展到中台灣，陳柏惟雖然去年10月被罷免，但仍留在台中繼續耕耘，在哪些選區提名市議員參選受到關注，因陳柏惟已辭掉黨職，目前代理台灣基進台中市黨部主委的秘書長王興煥今天表示，提名參選人選目前仍在持續接觸中，預計5月底、6月初就會在黨內正式提出人選討論，最快6月中對外公布，目前評估台中以北屯、大里霧峰等區是最可能推人的選區，不過仍未做出最後決定。

    台灣基進秘書長王興煥表示，針對台中市議員的提名人選，這1個月來密集徵詢人選，在台灣基進資源有限，加上席次最大化考量下，未來希望打團體戰，提名的參選人相互拉抬炒熱選情，並說目前還未決定最後的提名人選，也還未確定在哪幾個選區推人，不過包括人口、席次較多的北屯區，還有大里霧峰選區都是積極鎖定推人的選區，但最後會在哪幾個選區推人，仍需黨內討論後決定。

    王興煥並說，因為黨的資源有限，每個提名人包括保證金、文宣都需要黨的支持，因此不可能在每個縣市都推人，目前提名人選以高雄、台南最多，全台灣年底縣市議員預計提名20至25人 ，待疫情平穩後，希望能一起跟大家推薦。

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