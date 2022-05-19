台灣基進「打破高牆」，設定個人競選經費300萬上限。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/19 11:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進今宣示，小資政黨拚大選、基進參政反金權，以「打破高牆」意象，諷刺台灣選舉因花費高昂，致使政治成金錢遊戲，強調基進將以克制選舉花費、團隊作戰等方式突破，呼籲選民讓有理想、沒資源年輕人進議會。

基進仁武區議員參選人張婷婷表示，曾擔任基進財務長，對選舉經費特別有感觸，從政黨補助款、黨費到民眾的每一分捐款，都需用在刀口上，今年基進限制全台每位參選人競選經費300萬上限，就是不希望台灣選舉淪為花大錢的競賽。

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他說，有雜誌多年前曾調查，選議員最少花1500萬，在高雄甚至聽過8千多萬的天文數字，現在年輕人不但買不起房，更可怕的是在這樣的常態下，也無法透過民主的管道，進入體制為自己發聲。

基進岡山區議員參選人劉航遠表示，琳瑯滿目的選舉看板，雖然被當選舉常態，事實上可說是選舉最大門檻，未來若進入議會將研議以日本「公共選舉佈告欄」的形式，限制選舉看板的陳列，讓競爭回歸理念與專業，而非比較經費多寡。

基進三民區議員參選人張博洋質疑，議會不時傳出詐領助理費、收賄貪污、利用職權關切標案的醜聞，久而久之，台灣政治變成看到參選人「不問理念，先問後面是誰」的奇怪現象。

他表示，基進將以競選經費300萬上限，作為對抗金權政治的自我要求，用空戰議題互相拉抬，再以彼此的聯合站路口、掃街作為造勢的方法，一個人要改變體制恐怕困難，很多人都以為基進只擅長空戰，但年輕世代更擅長團戰，要打破的是壟斷人民政治權利的那面高牆，與長期選舉陋習下，人民因此自我設限，遠離政治的那道心牆。

台灣基進「打破高牆」，呼籲選民讓有理想、沒資源的年輕人進體制改革。（記者王榮祥翻攝）

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