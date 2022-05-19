台中市議員綠營提名底定 藍營還在喬趕月底拍板

台中市議員綠營提名底定，藍營3月公佈第一階段登記，還有4區還在喬趕月底拍板。（國民黨中市黨部提供）

2022/05/19 18:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議員初選上週完成民調，提名人選底定，但國民黨台中市黨部自3月公佈分兩階段登記迄今，沒有後續消息，國民黨台中市黨部林敏霖坦言，尚有4區「還在喬」，若最後協調不成，只好辦理初選民調，預估應會在月底前拍板。

民進黨台中市議員7個選區初選民調在上週陸續完成，各區提名人選確定，但國民黨自3月25日公佈市議員分兩階段登記後，截至目前完成9區提名22人佈局，另有包括第3選區（龍井、大肚、烏日）、4（豐原、后里）、7（南屯區）、10（中區西區）、13（霧峰、大里）等5區均需協調，但相關協調作業尚未完成，讓地方憂動作太慢不利選舉佈局。

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林敏霖指出，目前第10選區（中區西區）提名1席，具3屆公平里里長資歷的陳駿霖原有意爭取提名，已整合成功，將提名現任議員張彥彤，其餘4區均還在積極協調中，其中第3選區（龍井、大肚、烏日）提名3席，但現任議員3人中除吳瓊華挑戰連任外，包括林汝洲、林孟令各考慮交棒或尚未決定是否參選，繼續協調中。

林敏霖說，另第4選區（豐原、后里）提名2席，現任張瀞分、陳本添爭取連任外，新人邱愛珊也有意角逐；第7選區（南屯）規劃提名2席，除現任劉士州、朱暖英外，包括黨中央委員吳柏勳及中市黨部發言人許育璿等2新人也表態爭取提名。

此外，第13選區（大里、霧峰）規劃提名2席，除現任蘇柏興、林碧秀爭取連任外，包括里長鄭伯其、親民黨議員段緯宇兒子段中仁也爭取提名。

林敏霖說，目前全力協調中，若協調不成就辦初選民調，已跟黨中央呈報地方相關民意，目前由黨中央與市長選舉一併規劃，月底前相關作業應就能拍板。

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