藍彰化3鄉鎮長辦民調初選 議會機要張東正槓上「女王蜂」

原無黨籍前縣議員黃玉芬加入國民黨，爭取彰化市長提名參選。（黃玉芬提供）

2022/05/19 18:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣黨部今（19日）、明兩天辦理彰化縣鄉鎮長領表登記，26鄉鎮市有3鄉鎮市辦初選，前縣議員、現任議會機要秘書張東正搶頭香完成領表登記，爭取彰化市長提名參選，他說，確定獲得提名會辭機要秘書一職，全力拚選舉。

初選3鄉鎮包括彰化市、和美鎮、社頭鄉，今、明兩天領表登記，5月25日至6月14日民調，6月15日公佈民調結果，6月20日提報國民黨中央黨部核定人選。

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彰化市浮出檯面為2位前縣議員張東正、黃玉芬，因善於捕蜂的黃玉芬人稱「女王蜂」她預計明天登記；2018年兩人同台較勁，張東正披國民黨戰袍，黃玉芬無黨籍參選，兩人與民進黨林世賢3人「三腳督」，林世賢險勝張東正319票。

張東正火力全開，左批林世賢市政停滯，右轟有人刻意發黑函傷害他，他說，過往因特定人選惡意攻擊且有法律判決佐證，導致國民黨在彰化少了2次立委、1次市長的當選機會，希望黨部正視基層的聲音，協調出真正對國民黨具忠誠度的參選人。

聲明未指名道姓，黃玉芬主動跳出來澄清並強調，「特定人選」應該就是指她。黃玉芬說，登記參選公平競爭，如此影射別人，誤導選民，很不可取。

她表示，自己沒有任何的選舉相關判決，無法苟同張東正影射、無中生有的態度，她在國民黨內是新人，期待大家能夠一團和氣，共同為未來提供一個更亮麗更有建設的彰化市，這才是彰化市民殷切的期待。

前縣議員、現任議會機要秘書張東正（右）今完成黨內初選領表登記。（張東正提供）

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