為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍彰化3鄉鎮長辦民調初選 議會機要張東正槓上「女王蜂」

    原無黨籍前縣議員黃玉芬加入國民黨，爭取彰化市長提名參選。（黃玉芬提供）

    原無黨籍前縣議員黃玉芬加入國民黨，爭取彰化市長提名參選。（黃玉芬提供）

    2022/05/19 18:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣黨部今（19日）、明兩天辦理彰化縣鄉鎮長領表登記，26鄉鎮市有3鄉鎮市辦初選，前縣議員、現任議會機要秘書張東正搶頭香完成領表登記，爭取彰化市長提名參選，他說，確定獲得提名會辭機要秘書一職，全力拚選舉。

    初選3鄉鎮包括彰化市、和美鎮、社頭鄉，今、明兩天領表登記，5月25日至6月14日民調，6月15日公佈民調結果，6月20日提報國民黨中央黨部核定人選。

    彰化市浮出檯面為2位前縣議員張東正、黃玉芬，因善於捕蜂的黃玉芬人稱「女王蜂」她預計明天登記；2018年兩人同台較勁，張東正披國民黨戰袍，黃玉芬無黨籍參選，兩人與民進黨林世賢3人「三腳督」，林世賢險勝張東正319票。

    張東正火力全開，左批林世賢市政停滯，右轟有人刻意發黑函傷害他，他說，過往因特定人選惡意攻擊且有法律判決佐證，導致國民黨在彰化少了2次立委、1次市長的當選機會，希望黨部正視基層的聲音，協調出真正對國民黨具忠誠度的參選人。

    聲明未指名道姓，黃玉芬主動跳出來澄清並強調，「特定人選」應該就是指她。黃玉芬說，登記參選公平競爭，如此影射別人，誤導選民，很不可取。

    她表示，自己沒有任何的選舉相關判決，無法苟同張東正影射、無中生有的態度，她在國民黨內是新人，期待大家能夠一團和氣，共同為未來提供一個更亮麗更有建設的彰化市，這才是彰化市民殷切的期待。

    前縣議員、現任議會機要秘書張東正（右）今完成黨內初選領表登記。（張東正提供）

    前縣議員、現任議會機要秘書張東正（右）今完成黨內初選領表登記。（張東正提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張善政選桃園市長？ 邱奕勝怒退國民黨網路群組
    2022/05/19 06:36

    張善政選桃園市長？ 邱奕勝怒退國民黨網路群組
    國民黨桃園市長徵召風波 魯明哲籲朱立倫、張善政「修補傷痕」
    2022/05/19 00:12

    國民黨桃園市長徵召風波 魯明哲籲朱立倫、張善政「修補傷痕」

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    國民黨徵召張善政選桃園爆質疑 韓國瑜說話了
    2022/05/18 23:03

    國民黨徵召張善政選桃園爆質疑 韓國瑜說話了
    朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累
    2022/05/18 19:25

    朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播