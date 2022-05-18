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    國民黨「突襲」徵召張善政選桃園 秦慧珠轟：程序突兀無正當性

    台北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠批評，黨中央採突襲式徵召前行政院長張善政的程序不夠完備，勢必引發反彈。（台北市議員秦慧珠提供）

    台北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠批評，黨中央採突襲式徵召前行政院長張善政的程序不夠完備，勢必引發反彈。（台北市議員秦慧珠提供）

    2022/05/18 18:08

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨今天徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，黨內譁然。台北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠批評，黨中央採突襲式徵召，程序不夠完備，勢必引發反彈，提名非常突兀也無正當性，呼籲黨中央應深入說明理由，張善政也須勤走基層化解歧見，否則空降參選難獲地方支持。

    秦慧珠說，昨天才傳出，前高雄市長韓國瑜的金主喊話，須徵召韓國瑜參選桃園市長才可「力壓小強」。經詢問韓國瑜本人，得到跪地大哭、天降大雨的貼圖回覆，足以顯示韓國瑜的心情。黨中央今天更突襲式徵召韓國瑜競選總統的搭擋副手張善政，事先黨內都不知情，程序不夠完備，勢必引發反彈。

    她指出，黨中央突襲徵召張善政，不僅使已辭去台北市議員宣布參選的羅智強、立委呂玉玲及其支持者不滿，地方人士也會反彈；而據傳此為韓國瑜向黨主席推薦，雖然張善政可能贏得韓粉支持，但未必能爭取中間選民及地方人士認同。

    秦慧珠呼籲，黨中央突襲徵召、提名的做法非常突兀且無正當性，應對外釋疑張善政為何可空降、羅智強不可以？張善政的民調是否為最高？而儘管張善政的視野及能力、經驗獲得肯定，但因提名程序不合理、空降參選也被質疑是否具正當性，張善政應勤走基層、拜訪地方立委及議員，設法化解歧見。

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