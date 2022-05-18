國民黨苗栗縣長提名爆內亂 議員轟黨中央「沒人性」要求「開放」

縣議員廖英利於18日議會總質詢末段，針對近來縣內藍營下屆縣長人選風波，以資深黨員的身分拜託縣長徐耀昌代為向黨中央反映「開放參選」。（取自苗栗縣議會直播）

2022/05/18 12:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌今年底將任滿卸任，有關接棒人選，先前黨中央都說會尊重地方協調結果，但日前傳出黨主席朱立倫已鎖定由立委徐志榮披掛上陣，讓爭取已久的苗栗縣議長鍾東錦「很受傷」。對此，資深黨籍縣議員廖英利今天表示，黨中央這樣很沒人性、很過分，希望「善良的國王」苗栗縣長徐耀昌代為向黨中央反映「開放參選」，避免縣內藍營分裂。

廖英利於今天議會總質詢末段，針對近來縣內藍營下屆縣長人選提名的紛擾，以資深黨員的身分拜託徐耀昌，並稱徐是「善良的國王」。

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廖英利說，苗栗縣是台灣第一名的國民黨縣市，千萬不能來分裂而成為國民黨的泡沫縣；她認為，誰人無過？40年前的過錯，也受到應有的處罰，不要有過錯就打入地獄，這樣很沒人性。且是一位為國民黨挺身而出、出錢出力，鞏固縣內18鄉鎮市有功的人。​

廖英利說，之前因國民黨中央高層的意見，於總統選舉犧牲了「柱柱姊」（洪秀柱），韓國瑜還背了黑鍋；如今，黨中央高層不去追討回黨產，只是為了小縣的縣長人選來挑剔。

廖英利說，很多基層黨員向她反映，所以今天會在議會總質詢提出，希望「善良的國王」代為向黨中央反映「乾脆開放參選」，不然以黨中央如此「不想選的拚命拜託、想選的又不讓人選」，真的很過分。

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