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    立委追問人權議題立場 李鴻鈞：只要社會還沒共識 我都不能表態

    時代力量立委邱顯智列舉多項人權議題，要李回答「Yes or No」；李鴻鈞表示，只要現在還沒有達到社會共識的，都不能表達態度。（記者叢昌瑾攝）

    時代力量立委邱顯智列舉多項人權議題，要李回答「Yes or No」；李鴻鈞表示，只要現在還沒有達到社會共識的，都不能表達態度。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/18 12:39

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院全院委員會今審查監察副院長被提名人李鴻鈞；時代力量立委邱顯智列舉多項人權議題，包含廢除死刑、同婚收養、墮胎需經配偶同意等題目，要李回答「Yes or No」；李鴻鈞表示，只要現在還沒有達到社會共識的，都不能表達態度。

    立法院今舉行全院委員會，審查李鴻鈞被提名為監察院副院長同意案，立院朝野黨團依席次比例推派代表對李鴻鈞進行質詢；邱顯智質詢指出，監院職責包括捍衛人權，而人權議題本質上，有對抗多數特色的性質，因為是為少數人的權力伸張。

    邱顯智接著列舉數個人權議題，包含廢除死刑、同婚收養、墮胎需經配偶同意等題目，要求李鴻鈞回答「Yes or No」；李鴻鈞在廢除死刑這題，表示「這個非常的難答」，社會成熟度跟共識度要一併考量。

    邱顯智提到，李鴻鈞擔任立委時於2019年的同婚專法投下反對票，詢問現在是否支持同婚以及同婚收養；李鴻鈞解釋，他當時投反對票就是社會的共識度還不夠，但他過去也有幫同婚伴侶證婚，而他的態度就是遵守立法院的決議。

    邱顯智追問，那對同婚收養的態度為何？李鴻鈞說，只要現在還沒有達到社會共識的，「我都不能表達我的態度」；邱譏，所以沒有社會共識的，現在都不能表態，還是通通都反對。李辯駁，「我沒有反對，我的立場不能跟直接委員說Yes or No」。

    邱顯智又問，關於是否同意女性墮胎無需經過配偶同意；李鴻鈞說，邱現在問的，都是社會上面沒有共識的問題，所以他在進監院前，不能有自己明顯的立場。

    李鴻鈞說，人權是一定要保障，一定要關注，可是社會上面還有某一個程度有爭議，要如何來撫平、把爭議降到最低，讓社會沒有另外的聲音，來維護基本人權，這就是他的職責。針對廢除監院議題，李鴻鈞說，「我不反對」，而人權會本身就是獨立機構，

    至於過去擔任立委時，曾在部分會期被評為「待觀察立委」，李鴻鈞說，那時擔任召委，忙於主持會議，因此在法案提案比較少一點，而他在其他媒體的評比，也被評為最優秀立委。

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