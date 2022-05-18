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    棄選連任基隆市議員 陳薇仲：不排除選立委、市長

    時代力量基隆唯一市議員陳薇仲放棄參選連任，她的下一步，和市民一起擘劃基隆成為宜居城市。（記者盧賢秀攝）

    時代力量基隆唯一市議員陳薇仲放棄參選連任，她的下一步，和市民一起擘劃基隆成為宜居城市。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/18 11:41

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕時代力量基隆市唯一的市議員陳薇仲決定不參選連任，她說她的下一步是想實踐更大政治實踐、和市民捲起袖子一起行動擘劃，讓城市有更好公共生活、讓每個人更加宜居，不排除選立委，甚至市長。

    時代力量基隆黨部今天公布基隆市第一波市議員提名人選，安樂區提名人江欣怡、七堵區提名黨部主委陳愷閎。並由時代力量黨主席、立委陳椒華授袍江欣怡，為時代力量而戰。陳淑華表示，以議會成立黨團為目標，各區還會再提名適合的年輕人。

    對於外界關心時力在基隆唯一的議員陳薇仲不再參選連任，她的下一步是參選立委嗎，陳薇仲表示，她思考的不是自己的位置，從她身為市議員的那一天起，從來沒有忘記，身為1個年輕人、1個基隆市民、甚至未來的年親母親，希望基隆成為怎樣一個城市。

    雖然這8年來，市長林右昌為真的帶來很多改變，但作為年輕人更期待看到城市的未來，不只40年甚至100年，更希望政治人物出城市擘劃，因此她的下一步政治實踐，將和市民捲起袖子行動，讓城市有更好的公共生活，更便利的大眾運輸交通。

    陳薇仲強調，她思考的各種選項，不是為了她的位置，更強力的政治實踐，和市民一起來擘劃城市如何讓每個人更加宜居，讓基隆變得更好，一旦有決定，會跟市民說明。

    她表示，基隆的很多傳統的政治架構，不外國民黨和民進黨長期盤踞，期待時代力量和她成為的選擇，不僅青年參政的平台，為市民承載更多更好想像的平台。

    時代力量黨主席陳椒華（左）為基隆市議員提名人江欣怡授袍（左二）（記者盧賢秀攝）

    時代力量黨主席陳椒華（左）為基隆市議員提名人江欣怡授袍（左二）（記者盧賢秀攝）

    時代力量在基隆市提名陳陳愷閎（右）參選七堵區、江欣怡（左）參選安樂區。（記者盧賢秀攝）

    時代力量在基隆市提名陳陳愷閎（右）參選七堵區、江欣怡（左）參選安樂區。（記者盧賢秀攝）

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