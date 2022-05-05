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    民進黨基隆市黨部公告第二波議員提名 5人僅1人現任議員

    民進黨基隆市黨部公告第2波基隆市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民進黨基隆市黨部公告第2波基隆市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    2022/05/05 13:06

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2022年11月26日舉行的市議員選舉，朝野各政黨精銳盡出，民進黨基隆市黨部今天公告經由初選民調出線的提名人選，民進黨第2波基隆市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。

    民進黨基隆市安樂區有5人登記，爭取3席市議員提名名額，七堵區則有3人登記爭取2席提名名額，因為超過提名員額，且經由協調無人退出，採取電話民調決定提名人選，民進黨基隆市黨部4月14日公布民調結果，前基隆市政府副發言人游本明以些微差距，在安樂區民調排序第4，游本明提出成績複查，經市黨部民調小組完成複查程序後，結果並無改變。

    民進黨基隆市黨部今天表示，昨天召開第17屆第20次執行委員會，通過2022年民進黨基隆市議員提名候選人（第2波）提名，安樂區部分，提名現任議員張之豪、前市議員洪森永、立法委員蔡適應服務處前執行秘書吳驊珈，七堵區則提名前基隆市政府秘書曾怡芳、市議員蘇仁和特助林坤明。

    此外，市黨部已於3月31日公布第1波基隆市議員提名人選，中正區為現任議員張顥瀚；信義區為現任議員陳宜、前基隆市政府秘書陳軍佐；仁愛區為現任議員鄭文婷、童子瑋；中山區為現任議員張秉鈞、前民進黨基隆市黨部執行長施偉政。

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