民眾領用抗病毒藥成長3倍 國民黨自傲：國民黨監督的效果

國民黨今日指出，本月1日至9日抗新冠病毒的輝瑞口服藥，政府僅發放1558份，經上週該黨要求防疫指揮中心快速給藥後，12日至16日領用份數達到5255份，足足成長3倍，這就是國民黨監督的效果。（記者施曉光攝）

2022/05/18 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「把握黃金治療期，台灣要跟得上世界」記者會，該黨副秘書長王育敏指出，本月1日至9日抗新冠病毒的輝瑞口服藥，政府僅發放1558份，確診的每千人僅有6人領用，經上週國民黨記者會要求防疫指揮中心快速給藥後，指揮中心才終於聽見在野黨的聲音，12日至16日領用份數達到5255份，足足成長3倍，這就是國民黨監督的效果。

不過，王育敏仍批評，民進黨政府防疫還在搞政治，透過發言系統批評國民黨造成基層醫師用藥壓力並造成混亂，她強調，國民黨的方向完全正確，專業醫師也在呼籲新冠藥物應急早投藥，才可以降低死亡率，避免輕症轉中、重症。

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此外，王育敏還點名衛生福利部醫福會執行長王必勝，不要再對地方政府說三道四，說風涼話，打擊基層士氣，做為防疫指揮中心的一員，就是協助地方政府做好抗疫，不必擺出一副高高在上的姿態。

國民黨副秘書長李彥秀則指出，過去2年多來台灣防疫完全是靠國人的自律，而非政府的部署，現在更是無政府狀態，染疫人數已達90萬，有1100人死亡，防疫指揮中心應有作為，卻無作為，應儘早部署，卻未部署，她並提醒民進黨政府謙卑面對疫情挑戰，而非高高在上、大呼小叫，更不是把自己關在指揮中心當皇帝。

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