為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾領用抗病毒藥成長3倍 國民黨自傲：國民黨監督的效果

    國民黨今日指出，本月1日至9日抗新冠病毒的輝瑞口服藥，政府僅發放1558份，經上週該黨要求防疫指揮中心快速給藥後，12日至16日領用份數達到5255份，足足成長3倍，這就是國民黨監督的效果。（記者施曉光攝）

    國民黨今日指出，本月1日至9日抗新冠病毒的輝瑞口服藥，政府僅發放1558份，經上週該黨要求防疫指揮中心快速給藥後，12日至16日領用份數達到5255份，足足成長3倍，這就是國民黨監督的效果。（記者施曉光攝）

    2022/05/18 10:40

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「把握黃金治療期，台灣要跟得上世界」記者會，該黨副秘書長王育敏指出，本月1日至9日抗新冠病毒的輝瑞口服藥，政府僅發放1558份，確診的每千人僅有6人領用，經上週國民黨記者會要求防疫指揮中心快速給藥後，指揮中心才終於聽見在野黨的聲音，12日至16日領用份數達到5255份，足足成長3倍，這就是國民黨監督的效果。

    不過，王育敏仍批評，民進黨政府防疫還在搞政治，透過發言系統批評國民黨造成基層醫師用藥壓力並造成混亂，她強調，國民黨的方向完全正確，專業醫師也在呼籲新冠藥物應急早投藥，才可以降低死亡率，避免輕症轉中、重症。

    此外，王育敏還點名衛生福利部醫福會執行長王必勝，不要再對地方政府說三道四，說風涼話，打擊基層士氣，做為防疫指揮中心的一員，就是協助地方政府做好抗疫，不必擺出一副高高在上的姿態。

    國民黨副秘書長李彥秀則指出，過去2年多來台灣防疫完全是靠國人的自律，而非政府的部署，現在更是無政府狀態，染疫人數已達90萬，有1100人死亡，防疫指揮中心應有作為，卻無作為，應儘早部署，卻未部署，她並提醒民進黨政府謙卑面對疫情挑戰，而非高高在上、大呼小叫，更不是把自己關在指揮中心當皇帝。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逾65歲快篩陽視同確診今上路 侯友宜：把握黃金救援時間
    2022/05/18 10:30

    逾65歲快篩陽視同確診今上路 侯友宜：把握黃金救援時間
    王必勝嗆雙北遭疑要爭大位 陳時中打趣：我還在當部長耶！
    2022/05/18 10:01

    王必勝嗆雙北遭疑要爭大位 陳時中打趣：我還在當部長耶！

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    中南部確診逐漸增 陳時中：台灣是一日生活圈、這是必然趨勢
    2022/05/18 09:36

    中南部確診逐漸增 陳時中：台灣是一日生活圈、這是必然趨勢
    富邦防疫險惹議 網友怒剪卡狂罵：沒重複保也被退保
    2022/05/18 09:11

    富邦防疫險惹議 網友怒剪卡狂罵：沒重複保也被退保

    樹德科技大學
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播