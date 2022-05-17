盧秀燕宣誓今年PM2.5達標 綠營批又丟選舉語言

盧秀燕宣誓今年PM2.5達標，民進黨台中議會黨團總召江肇國指是選舉年又丟選舉語言。（取自江肇國臉書）

2022/05/17 21:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市空污長期以來是各界關切焦點，更成政權保衛戰重心，台中市長盧秀燕今日首度明白宣誓，台中市的PM2.5平均值從未達到國家標準，今年內將全力以赴達成降到15微克以下的目標；蔡其昌辦公室發言人陳世凱質疑，台中市近3年來的PM2.5年平均值是六都最差，更是全國倒數第4，「市長換人空氣換新」政見根本已跳票；民進黨台中市議會黨團總召江肇國則認為是「逢選舉年又丟選舉語言」；國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華則肯定盧秀燕的決心樂觀其成。

中興大學環工系教授莊秉潔指出，台中市早在2018年、前市長林佳龍任內，改善台中空品平均值已進步到全國前9名，但盧上任後退步到11、12名，實質改善成效不進則退，促盧團隊務實改善空污。

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台中市環保局長陳宏益今日在市府市政會議「藍天白雲」空污治理成果專案報告中指出，每年1到3月是台中市空污季，但台中市的PM2.5平均值已降到17.4微克，低於全國平均值18.2微克，已創台中市空污季同期歷史新低紀錄，預期短期在今年就可以讓台中市的PM2.5達到國家標準15微克以下。

盧秀燕指出，改善空污是她對市民最重要的承諾，也是她上任以來最重要的施政目標，台中市的pm2.5從未達到過國家標準，要在今年內達到國家標準把PM2.5降到15微克以下，「非常非常艱鉅」，市府會全力以赴達成目標，讓市民每一天都能呼吸到好空氣。

陳世凱指出，盧秀燕執政3年PM2.5改善成績在六都及中部縣市均是墊底，「市長換人空氣換新」政見是公然欺騙台中市民的最大笑話。

江肇國則指出，盧秀燕執政3年多來老是拿對自己有利的數據來宣傳，但實質被前不久台中空污嚴重的實況打臉，民眾對盧市府空污治理已打不及格成績，尤其放眼全國空污改善成果，台中還是居後段班，盧執政3年多來空污治理只會消費中火，盼市府用具體空污治理措施改善，不是逢選舉年又丟選舉語言、畫大餅。

對此，吳瓊華肯定盧秀燕上任以來即使中央各式打壓台中的空污政策，盧秀燕強硬以對治理空污，樂見盧秀燕宣誓的信心，期盼快達標，讓民眾享受吸呼好空氣的期待。

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