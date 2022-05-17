台灣本土社團：支持將「和統會」列恐怖組織

美國南加州基督長老教會槍擊案，造成1死5傷悲劇，民眾在案發現場獻花致哀。（法新社）

2022/05/17 19:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州基督長老教會槍擊案，造成1死5傷悲劇。美國的台灣人公共事務協會（FAPA）今日譴責暴力，呼籲將嫌犯所屬組織「中國和平統一促進會」列為美國境內的恐怖組織。台灣本土社團今日發表聯合聲明表示，強力支持美國FAPA要求將「和統會」列為恐怖組織的主張，也要求執政當局嚴查國內的統促黨等和中國往來關係密切的組織。

台灣本土社團聲明表示，美國警方公布兇嫌周文偉是一名是華裔（a Chinese U.S. citizen）攻擊台灣教會（Taiwanese Church）。作案動機起因於「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。這個案子因此被標誌為｢出自政治動機的仇恨犯罪」，FBI並對該案展開聯邦層級的仇恨犯罪調查。

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聲明指出，資訊顯示周文偉是中國在美統戰組織「中國和平統一促進會」理事，會長是中共全國政協主席汪洋，副會長尤權更是中國統戰部長。台灣的統促黨和其性質極為類似，反對台灣獨立，經常造成許多例如台大學生濺血等街頭暴力衝突事件，其成員牽涉的販毒、暴力討債等犯罪案例，在台灣各地更罄竹難書，早已是台灣社會安寧、國家安全的嚴重威脅。而最近如王炳中的無罪釋放，更影響國人對政府處理該類案件的信心。

聲明強調，強力支持美國FAPA要求將和統會列為恐怖組織的主張，也要求執政當局嚴查國內的統促黨等和中國往來關係密切的組織。尤其中國提供資金進行對台灣的認知作戰方面，更需提出實際有效因應對策，絕對不是用｢譴責」或一句｢要對自由民主制度有信心」來敷衍帶過。

參與聯署單位有台灣社、台灣中社、台灣北社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣母語教師協會、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、公投護台灣聯盟促進會、台灣國辦公室、台灣制憲基金會、台灣聯合國協進會TAIUNA、台北市台灣語協會、民報文化事業、台灣青年民主協會、台灣青年議會、台灣教育發展協會、新國家運動、福爾摩莎人文關懷協會、財團法人愛鄉文教基金會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、寶島廣播電台、台灣福和會、台灣人權促進會、好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會、台灣新創智能產業協會。

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