外媒出走中港轉駐台 外交部：現有75家國際媒體駐點

外交部國傳司司長徐詠梅出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/05/17 13:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部國傳司司長徐詠梅今表示，近年來台駐點的國際媒體數量增加、且越趨多元。2020年至今新增29家外媒、63名記者駐台，較2020年前數量增幅超過3分之1。目前共有來自全球20國的75家國際媒體派遣137名記者駐台，外交部由衷歡迎未來有更多國際媒體來台，也將持續提供必要協助。

徐詠梅今在外交部例會上說，近年中國強力打壓其境內國際媒體，此外，香港實施「國安法」後，中國司法勢力侵入香港，大幅壓縮香港的言論自由及司法獨立，這些因素造成部分外媒逐漸移駐台灣。

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徐詠梅指出，外交部由衷歡迎國際媒體進駐台灣，並積極協助外媒申辦來台駐點事宜。根據國傳司統計，截至5月15日，共有來自全球20國的75家國際媒體派遣137名記者駐台。其中，2020年至今的2年多期間，新增並留駐台灣的外媒共29家、63名記者，較2020年之前數量增幅超過3分之1。

徐詠梅也提到，近年駐台外國媒體的地域性與媒體類型也越趨多元，包括大洋洲、亞西、拉美、南太等地區均有媒體首度派員駐台，而在報紙、電視、廣播及雜誌等傳統媒體之外，也增加新興網路媒體等新聞傳播管道。

徐詠梅說明，駐台國際媒體報導內容豐富，包括兩岸情勢、區域安全、台灣防疫成果、產業發展、藝術文化等各面向主題；報導觸角也擴及中國、東協、印太各國議題，顯示台灣提供外媒自由的工作環境，便利的地理位置也有助國際媒體記者在台灣觀察鄰近區域情勢或從事便捷的旅行採訪。

徐詠梅強調，我國政府將持續提供外國媒體在台灣從事新聞工作必要的協助，並竭誠歡迎未來有更多國際媒體來台駐點，運用台灣自由、多元、便利的採訪環境，維護民主人權的共享價值。

無國界記者組織（RSF）今年5月公布2022「世界新聞自由指數」，台灣排名第38名，是亞洲排名第一。在美國「自由之家」（Freedom House）世界評比中，台灣被列為「自由國家」，且在自由度及社會多元性方面，連續兩年以94的高分，位居亞洲國家第二名。

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