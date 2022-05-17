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    國際不再恐同日 時力宜議員參選人簽5大承諾

    時代力量宜蘭縣議員參選人楊坊翔（左）、林正芳（右）簽5大承諾。（記者蔡昀容攝）

    時代力量宜蘭縣議員參選人楊坊翔（左）、林正芳（右）簽5大承諾。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/17 13:00

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是「國際不再恐同日」，時代力量宜蘭縣議員參選人林正芳、楊坊翔，簽署5大承諾，如邀各黨派議員成立「宜蘭縣議會性別平等連線」 、監督性別平等政策制定及預算等，打造性別友善城市。

    縣黨部溪北區主任呂柏凱表示，議會需要關注性別議題的議員和政黨，監督性別平權相關政策和預算的制定、編列、落實。

    縣黨部性別顧問楊詩羽說明，世界衛生組織（WHO）在1990年5月17日將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類中刪除，5月17日成為「國際不再恐同日」，是各地區LGBT群體爭取權益的重要節日；縣府在一級機關局處首長聘用方面性別不均，期許縣府改善，並推動多元性別議題。

    議員參選人林正芳、楊坊翔，在楊詩羽見證下，簽署5大承諾，包含邀各黨派議員成立「宜蘭縣議會性別平等連線」 、監督性別平等政策制定及預算、擴大宜蘭縣性別平等促進委員會參與、推動縣議會響應多元性別族群活動、監督縣府針對多元性別族群權益及相關業務研擬政策，並訂定計畫。

    林正芳說，未來進縣議會，優先成立跨黨派的性別平等連線，發揮議員職權，監督縣府施政是否有性別平等問題，固定預算編列來做這方面的報告；另，縣長縣政報告、總檢討以及審查預算的重要議程，都會針對縣政府的性平政策、相關計畫及預算進行監督和建議。

    楊坊翔表示，要擴大性平促進委員會的參與，推動縣議會性別多元，響應與參與相關活動，期待未來能夠為宜蘭打造性別友善的城市。

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