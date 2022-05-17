威權時期被害者權利回復條例三讀 立委批賠償「打折」

立法院院會，立法院副院長蔡其昌敲槌三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。（記者王藝菘攝）

2022/05/17 12:48

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，由行政院設權利回復基金會，處理賠償及權利回復事項，民進黨立委賴品妤表示，對法案屈就現實打折感到遺憾﹔國民黨立委李德維也說，對被害者權益回復是打折再打折，應全額賠償。

賴品妤在三讀後發言表示，權利回復條例對台灣轉型正義工程至關重要，但這樣「七折八扣」後的破碎條文，她沒辦法完全支持，所以在部分法條表決時棄權。

請繼續往下閱讀...

賴品妤說，轉型正義法案的核心價值來自最基本的人權保障，這幾年她推動轉型正義工程，提出自己版本的權利回復條例，認為應盡可能給受害者最完整的補償，盡全力歸還當事人應有的權利，若無法歸還也應盡最大努力去彌補，很遺憾行政院打折再打折的版本通過，是一部屈就現實而打折的法案。

李德維在三讀後發言指出，過去雖然有「戒嚴時期人民受損權利回復條例」、「 二二八事件處理及賠償條例」及「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」，處理相關賠償事宜，但被害者財產遭沒收後如何回復，規定仍有不足，國家應盡全力回復受損權利，平復歷史傷痛，可惜執政黨仍藉此進行政治鬥爭。

李德維批評，執政黨無所不用其極，因人設事，設立各式各樣的機關及財團法人達到相關目的，濫用國家行政資源，促轉會5月到期解散，需要新設權利回復基金會處理被害者賠償，理由冠冕堂皇，但實際卻疊床架屋。

李德維指出，今天三讀條文中的賠償是打折再打折，從百分之百打折到百分之五，國民黨認為應要全額賠償， 而且要比照物價指數，希望未來還有研議空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法