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    華視1個月7度出包 NCC：將是今年評鑑換照重點

    立法院交通委員會16日「審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，針對華視1個月內連出7次包，NCC主委陳耀祥會前受訪表示，所以希望華視能趕快產生新的董事長、總經理進行內部改革，讓財務、人力問題上有進展。（記者廖振輝攝）

    立法院交通委員會16日「審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，針對華視1個月內連出7次包，NCC主委陳耀祥會前受訪表示，所以希望華視能趕快產生新的董事長、總經理進行內部改革，讓財務、人力問題上有進展。（記者廖振輝攝）

    2022/05/16 14:58

    〔記者羅綺／台北報導〕由於華視近期頻頻出包，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥受朝野立委關切，被問及後續NCC如何處理、改善華視問題；陳耀祥則指出，經了解華視接連出錯有2大主因，一是編輯人力不足、二是數位設備操作還有改善空間，相關出錯問題都將是華視今年評鑑換照的重點。

    由於NCC的3名委員任期將於今年7月底屆滿，行政院提名NCC主祕陳崇樹、台經院副研究員王怡惠、中正大學法律系教授王正嘉等3人接任。今日立法院交通委員會召開「審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」。

    近期華視一個月內7度出包，引起外界熱議，今日在交通委員會中，包括洪孟楷、萬美玲、林奕華、吳怡玎、張廖萬堅、黃國書等立委均關切NCC對華視後續的處理。

    陳耀祥表示，經過了解，華視接連出錯有2大主因，一是相關編輯人力不足，二是數位設備操作還有改善空間。

    立委也質疑NCC是否對新聞台出錯有雙重標準，陳耀祥說，新聞台有責任提供社會大眾正確訊息，他對於華視出錯很遺憾、很痛心，第一時間就派人調查，也再三提醒華視內控機制、編輯流程要改善，目前相關資料準備要送廣播電視節目廣告諮詢會議，將會討論相關懲處及改善。

    陳耀祥也強調，對於華視出包「並沒有什麼美化的問題」，新聞台競爭激烈，難免都會有錯誤；若出錯，監理機關就會依法定程序處理，對各台都一樣。他也說，相關出錯問題都將會是今年8月華視的期中評鑑換照重點。

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