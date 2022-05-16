為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院法制局報告頻出包 鄭運鵬酸：這麼想當第114位立委？

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，法制局常對媒體放話參戰，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，法制局常對媒體放話參戰，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？（資料照）

    2022/05/16 13:46

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院法制局的研析報告接連出包，不僅對共軍頻擾西南空域，建議自縮防空識別區，也建議疫情期間學校應停課、高鐵戰時不宜徵用，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，法制局常對媒體放話參戰，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？以後大家都聽法制局的就好！

    鄭運鵬指出，台灣不論是否有辦法修憲廢掉考試院、監察院，中央政府體制都應該逐步走向三權分立，行政、立法、司法三院各司其職，考試、監察二院不做不錯，當作國家歷史包袱，不要亂政就好。

    鄭運鵬說，他常會虧監察院，今天也來檢討一下立法院，立法院的運作以立法委員為主體，立法院內機關都是輔佐議事運作、協助議事研究和執行院內行政需要，立法院內的文職機關絕對不能凌駕所有立委的問政，成為第114席立委！「就像棒球場內的球迷，就算穿著背號10號，也不能下場打球一樣。」

    鄭運鵬表示，立法院法制局三不五時就會來湊時事熱鬧，但是根據「立法院組織法」第20條，明訂法制局的功能，也就是除了立法政策、法律相關研究外，就是法制資訊事項。所以，新聞媒體有什麼需要、國政時事有什麼熱點，法制局絕對不是政策主體，如果有立法委員委託研究，研究結果也是那位立委的問政內容，不是法制局拿來證明自己好棒棒的工具。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院法制局建議我國縮小防空識別區 立委痛批「養老鼠咬布袋」
    2022/02/25 17:15

    立院法制局建議我國縮小防空識別區 立委痛批「養老鼠咬布袋」
    共軍頻擾西南空域 立院法制局竟建議自縮防空識別區
    2022/02/24 18:28

    共軍頻擾西南空域 立院法制局竟建議自縮防空識別區

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    立院法制局：徵兵募兵 國防部應嚴肅思考
    2021/12/08 05:30

    立院法制局：徵兵募兵 國防部應嚴肅思考
    大火燒出獨居老人問題 立院法制局籲辦理聯合清查
    2021/11/07 14:46

    大火燒出獨居老人問題 立院法制局籲辦理聯合清查

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播